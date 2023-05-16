Скандалы: Докрутились

ЧП на карусели в Оренбурге: что скрывает мэр Сергей Салмин

19 человек пострадали при обрушении карусели в парке Оренбурга. За несколько дней до этого объект публично инспектировал лично градоначальник Сергей Салмин и остался доволен. Теперь же выясняется, что владельцы парка даже не подавали в Гостехнадзор документацию на аттракционы. Вот так выглядит частно-государственное партнёрство в Оренбурге.

Резонансная катастрофа произошла 6 мая. Судя по видео с места ЧП, у карусели, известной в народе как «цепочка», не выдержала нагрузку центральная опора. В результате кружившиеся на карусели люди на полной скорости рухнули вниз вместе с креслами. По последним данным, пострадали 19 человек – 11 были госпитализированы, остальные лечатся дома. Минздрав области сообщил, что в крайне тяжёлом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжёлом – 10-летняя девочка. Теперь местные власти спешно ищут виновных. Но в данном случае будет непросто возложить всю ответственность на частников.

Новые партнёры

Парк 50-летия СССР в Оренбурге был передан в концессию частной компании ООО «Аттракцион-Сервис» в 2015 году. Тогда за ней стоял известный в городе предприниматель –ресторатор Алексей Маринин, который спустя семь лет занял пост регионального бизнес-омбудсмена. Предполагалось, что концессионер будет поддерживать парк в чистоте, а заодно вести в нём коммерческую деятельность. За это мэрия должна была получать от него довольно смешную плату в размере 105 тыс. в месяц – примерно столько в погожий выходной день можно собрать на продаже сладкой ваты, мороженого и билетов на аттракционы.

Прошлой осенью пост градоначальника занял Сергей Салмин, который решил пересмотреть условия концессии. Сначала мэрия подняла арендную плату для компании Алексея Маринина, а затем стала заваливать её исками по поводу невыполнения условий концессионного соглашения. Одновременно местные СМИ начали дружно критиковать Маринина. В результате ресторатор вышел из проекта и у ООО «Аттракцион-Сервис» появились новые учредители. 90% получил предприниматель из Кабардино-Балкарии Андзор Бифов, 10% – его давний бизнес-партнёр Эмма Шогенова. Неизвестно, что именно привело кабардинских коммерсантов, владеющих ООО «Аттракционы города Нальчика», в далёкое Оренбуржье, однако практика показывает, что просто так зайти в чужой город без связей и поддержки весьма проблематично. Здесь стоит уточнить, что на Северном Кавказе Андзора Сураждиновича Бифова считают человеком, близким депутату Госдумы Анатолию Жамаловичу Бифову, принадлежащему к могущественному клану.

Перейдя под контроль кавказских концессионеров, уральский парк получил новое название – «Оренпарк», а договор концессии был продлён сразу на 25 лет, что опять-таки может говорить о непростом статусе «варягов». При этом оренбуржских чиновников не насторожило, что компания из Нальчика при стабильной растущей выручке показывает убытки или близкую к нулю прибыль. Не смутили и иски пенсионного фонда к фирме. Были и другие странные истории. Например, в 2017 году нальчикские общественники подняли такой вопрос: почему вдруг имущество, ранее принадлежавшее «Объединению парка культуры и отдыха», вдруг перешло под контроль частного ООО «Аттракционы города Нальчика»? Отмечалось, что спорное имущество находится в пользовании ООО, а вырученные от его эксплуатации средства не поступают в доход автономного учреждения, подконтрольного муниципалитету. Кроме того, часть аттракционов была демонтирована и вывезена в неизвестном направлении.

Также чиновников Оренбурга могла бы насторожить вот такая новость: в июле 2020 года в Нальчике дети застряли на аттракционе и провисели вниз головой 10 минут. «Я висел на этом же аттракционе. Видео сняла моя подруга. Мы везде его распространяем. Парк закрыл комментарии. Никак не реагирует на наши жалобы. И никто не принёс никаких извинений», – говорил в эфире НТВ один из пострадавших. Прокуратура выяснила, что сломавшийся аттракцион был введён в эксплуатацию без государственной регистрации, и грозилась уголовным преследованием собственника. Но, как видно, дело спустили на тормозах. Судя по всему, проверяющих удовлетворили объяснения оператора аттракциона, что остановка произошла из-за отключения электроэнергии.

Опасный «Вихрь»

Тем не менее все эти истории не помешали владельцам ООО «Аттракционы города Нальчика» расширить свой бизнес за счёт Оренбурга. Причём дело это сулило им хорошие барыши: в прошлом году ООО «Аттракцион-Сервис» показало чистую прибыль около 13 млн рублей.

Теперь оренбуржцы негодуют: собственник широко рекламировал открытие парка аттракционов, а мэр Сергей Салмин, получается, участвовал в этой пиар-кампании. Но в то же время прилегающую территорию до ума не довели. Получается, аттракционы спешно открыли к первомайским праздникам, чтобы заработать, а о комфорте и безопасности горожан не подумали? Оренбуржцев также возмутили цены – на уровне, а то и выше черноморских курортов.

Что касается сломавшегося аттракциона, то он не был зарегистрирован в Гостехнадзоре, сообщила пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера. То есть повторяется нальчикская история? Судя по всему, речь идёт о карусели «Вихрь». «Наша Версия» нашла упоминание этого объекта в одном из исковых заявлений оренбургских чиновников к ещё подконтрольному Алексею Маринину «Аттракцион-Сервису». Согласно документу объект принадлежит городской администрации, он выпущен в 1992 году под заводским номером 136.

Сейчас мэр Сергей Салмин пытается публично отмежеваться от происшествия. Он заявил, что к компании-концессионеру, которая должна была гарантировать безопасность аттракционов, «есть серьёзные вопросы». «Их действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана оценка специалистов. Не исключено, что концессионный договор будет расторгнут», – грозит градоначальник. Но есть вопросы и к самому мэру. Куда он смотрел, когда всего пару недель назад инспектировал парк? Почему не запросил у концессионера документы, подтверждающие безопасность посетителей? И почему его не насторожил тот факт, что оренбуржцам предлагают кататься на аттракционах 30-летней давности, хотя, по отчётам, в реконструкцию парка в этом году вложено 400 млн рублей? Как теперь выясняется, Гостехнадзор получил документы только на один недавно установленный аттракцион – надувную лодку. Как же тогда работали прочие? И главный вопрос: может быть, Маринина специально выдавливали из бизнеса, чтобы передать парк Бифову? Если так, то точно ли мэр Салмин действовал при этом бескорыстно?

Сейчас народный гнев пытается смягчить губернатор Денис Паслер. Сообщается, что он вызвал на беседу представителя «Оренпарка» (название «ООО «Аттракцион-Сервис» представители власти стараются не упоминать). Для этого в Оренбург прилетел некто Артур Черкесов. «Вы, безусловно, должны начать работу со всеми семьями, кто был на этой карусели, удовлетворить их требования по лечению, пластическим операциям, по транспортировке в федеральные медицинские центры, если необходимо, по реабилитации. Встретиться с каждым пострадавшим, как только вас допустят врачи», – наказал ему губернатор под телекамеры. Артур Черкесов пообещал так и сделать. Хорошо, если пострадавшим действительно оплатят лечение в хороших клиниках. Но станет ли после этого инцидента больше порядка на аттракционах? Или же дело, как это было в Нальчике, спустят на тормозах, а от пострадавших отделаются копеечными компенсациями и извинениями?

Мэрская история

Оренбургу не очень-то везёт с градоначальниками. В 2015–2018 годах при губернаторе Юрии Берге мэром Оренбурга был Евгений Арапов. Он покинул пост в качестве фигуранта уголовного дела о коррупции. В 2020 году Евгений Арапов приговорён к 4,5 года колонии и штрафу в 15 млн рублей, на днях он выйдет на свободу по УДО.

Руководивший городом с 2018 по 2019 год Дмитрий Кулагин сейчас занимает пост вице-губернатора региона. Его на посту мэра сменил Владимир Ильиных, приехавший вслед за губернатором Денисом Паслером из Свердловской области. Ильиных ушёл в прошлом году на фоне коррупционного скандала после обыска в своём доме. Но вместо СИЗО он попал в Госдуму, чему поспособствовал земляк-губернатор. С тех пор пост мэра занимает человек из команды Ильиных – Сергей Салмин. Но он не свердловский, а местный. Будет ли губернатор Денис Паслер его опекать или назначит стрелочником, пока неясно.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”