Смартфон OnePlus Ace 2 Pro получит изогнутый экран

В Сети раскрыли параметры нового смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который до сих пор не презентован разработчиками.

Новый девайс обладает качественным дисплеем с высоким разрешением и улучшенной частотой обновления кадров. За производительность нового смартфона OnePlus Ace 2 Pro отвечает мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, однако точный чип пока не раскрыт. Аппарат также имеет улучшенную основную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей. Селфи-камера обладает датчиком 16 мегапикселей.

Кроме того, в актуальной генерации смартфон OnePlus Ace функционирует на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.