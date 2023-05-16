 

Москвичей приглашают на гастрономический фестиваль на ВДНХ

16.05.2023, 13:40, Разное
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В Москве на регулярной основе проходят всевозможные спортивные, интеллектуальные и развлекательные мероприятия различного уровня: от районных соревнований до грандиозных фестивалей мирового масштаба. И один из них вскоре стартует на ВДНХ.

Так, с 18 по 21 мая москвичей приглашают на гастрономический фестиваль”РестоМаркет Фест”. Посетителей ждут кулинарные состязания, а также лучшие блюда национальных и региональных кухонь. Заявки на участие подали свыше сорока ресторанов.

В рамках фестиваля гостям презентуют обновленный “Гастрономический путеводитель по ВДНХ”. Кроме того, они смогут посетить площадку “Сделано в Москве” с лучшей продукцией столичных производителей.

Рестораны продемонстрируют москвичам свои кулинарные концепции. В барной зоне все желающие смогут познакомится с культурой отечественноговиноделия и пивоварения.

Фестивальная площадка открыта 18 мая с 15:00 до 22:00, с 19 по 21 мая — с 11:00 до 22:00. “Гастрономического путеводителя по ВДНХ”, презентация которого пройдет 19 мая, поможет гостям кулинарного праздника сориентироваться на территории и подобрать для себя подходящие заведения.

Для гостей будут работать рестораны, кафе и точки быстрого питания. Заведения, занявшие первые места в номинациях “Самое атмосферное кафе”, “Лучшее место для праздника”, “Кафе с лучшим видом”, “Национальная кухня”, “Самое романтичное заведение”, будут награждены знаками отличия “ВДНХ рекомендует”.

Кстати, гастрономический фестиваль “РестоМаркет Фест” впервые прошел в Москве в минувшем году. Со 2 по 4 сентября гостями кулинарного праздника на ВДНХ стали более ста тысяч человек.

Кроме того, на ВДНХ стартовал сезон спорта и цветов. 1 мая перед москвичами распахнули свои двери спортивные клубы. А первые площадки открылись еще в конце апреля.

Гостей главного в стране выставочного центра порадуют более миллиона многолетних и однолетних цветов, которые распустились этой весной. Специалисты высадили более 60 сортов луковичных растений. Общая площадь цветочного оформления на ВДНХ превысила 66 тысяч квадратных метров.


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