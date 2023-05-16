 

Алексей Венедиктов прибыл в Турцию для организации электронного голосования во втором туре президентских выборов

16.05.2023, 13:33, Разное
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Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* поможет в проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во втором туре выборов президента Турции.

Выборы в ТурцииЖурналист прилетел в Анкару по приглашению президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, где примет участие в заседании местного Центризбиркома.

– Спецов из нашего ЦИК приглашать не стали, чтобы не было потом никаких обвинений в российском вмешательстве, — заявил Венедиктов. — У меня есть израильский паспорт, поэтому Элла Александровна Памфилова попросила меня, как человека честного и непредвзятого, организовать прозрачную процедуру волеизъявления турецких граждан.

Журналист отметил, что слухи о возможных фальсификациях во время ДЭГ сильно преувеличены. Он пообещал лично отслеживать весь процесс голосования и, если потребуется, пересчитать вручную каждый электронный голос.

– Результаты просто невозможно подделать! Это же блокчейн, технологии, короче, двадцать первый век. Люди голосуют, циферки автоматически суммируются и всё сразу видно на табло. Всем критикам я могу сказать только одно — аптека за углом, — добавил электоральный эксперт.

Сразу же после прибытия в Турцию журналист приступил к изучению фарси для взаимодействия с местными чиновниками. Ожидается, что первые дебаты между кандидатами перед вторым туром пройдут на YouTube-канале «Живой гвоздь» при участии Валерия Соловья.

*Признан в России иностранным агентом

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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