Асимметричный хвост, арт-пучок или волна-колосок: прически на работу, свидание или в театр

Есть много красивых причесок, из которых вы можете выбрать самую привлекательную. Преимуществом этих моделей является универсальность в использовании (они могут применяться для повседневной носки, в качестве деловой и нарядной укладки), а также практичность и легкость в выполнении. О некоторых из них пойдет речь в данной статье.

Асимметричный хвост

Это очень красивая и эффектная прическа, которая станет украшением вашего образа и с оформлением которой вы легко справитесь сами. Расчешите волосы и разделите их на две части горизонтальным пробором, после соберите каждую часть в хвостик. Нижний хвост проденьте сквозь верхний и закрепите резинкой или декоративной заколкой. Визуально хвост будет казаться более густым.

Арт-пучок

В качестве арт-пучка вы можете использовать любой небрежный пучок, поскольку все эти модели сегодня в тренде. Если хотите использовать оригинальную модель, сделайте низкую «мальвинку» и соберите хвостик вовнутрь. Разделите волосы на две части, завяжите их двумя узлами, поднимите кончики волос и закрепите у основания верхнего пучка.

Волна-колосок

Это очень нежная и женственная прическа, которая подойдет для повседневной носки, для офиса и даже для торжественного выхода. Разделите волосы боковым вертикальным пробором на верхней части головы. Отделите прядь с одной стороны (там, где больше волос), сплетите свободную косичку. Чуть ниже сплетите еще одну косичку, затем соедините их вместе, растяните плетеные звенья в разные стороны (чтобы косички максимально растянулись вширь) и зафиксируйте кончики невидимками.

Романтическая «мальвинка»

Прическа, которая не теряет своей популярности на протяжении долгих лет. Она также подойдет для любого выхода, тем более если вы ее сделаете более оригинальной, нежели классический вариант. Разделите волосы на две части горизонтальным пробобром и соберите верхнюю в хвост. Сделайте отверстие над резинкой, проденьте сквозь него хвостик.

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Небрежные волны

Очень простая, модная и практичная прическа, которая уже долгое время находится в тренде. Завейте волосы удобным для вас способом, предварительно нанеся на них стайлинговое средство для лучшей фиксации. Можно использовать плойку, утюжок, бигуди или сплести влажные волосы в не тугую косичку, затем высушить и расплести косу. Кончики оставьте прямыми без завивки.

Прически с ободком

Вы можете отдать предпочтение любой прическе с собранными или распущенными волосами. Распущенные волосы могут быть с челкой или без, собранные в пучок, хвостик, косичку и пр. Поверх наденьте ободок, который станет декоративным украшением и превратит укладку в нарядную прическу.

Высокий пучок

Очень модно, стильно и привлекательно выглядит высокий пучок. Соберите волосы на макушке, оберните вокруг своей оси, чтобы получился жгут, затем вокруг основания и закрепите кончики. Можно разделить волосы на несколько частей, завязать в узлы, соединить вместе и сформировать пучок из узелков.

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Низкая “ракушка”

Это очень оригинальная и красивая прическа, которую вы можете использовать, как для романтического свидания, так и для офиса. Расчешите волосы по направлению роста и соберите в низкий хвостик. Затем сделайте отверстие над резинкой, проденьте сквозь него хвост несколько раз до окончания длины, закрепите невидимками или шпильками.

Петля

Прическа может применятся для любого выхода и оформляется очень просто. Соберите волосы в хвост, сделайте петлю, затем оберните кончики вокруг основания до окончания длины. Можно украсить прическу косинкой или шарфом.

Низкий оригинальный хвост (на главном фото)

Вы можете выбрать тот вариант прически, который смотрится очень стильно и привлекательно. Расчешите волосы и разделите их вертикальным пробором на две части на затылочной зоне. Одну часть оберните, вторую оставьте без изменений (можете также обернуть вокруг своей оси). Соедините обе части в низкий хвостик и закрепите резинкой.