Лоферы больше не в моде, им на смену приходят балетки: как эта простая обувь может преобразить весь гардероб

Холодная весна осталась позади, а это означает, что на смену лоферам приходят балетки. Подобная обувь стала актуальной благодаря популяризации эстетики барбикора. Нет необходимости в том, чтобы обновить гардероб на новый сезон, когда есть балетки разных моделей, способные преобразить и освежить любой лук. Вдохновляемся эффектными аутфитами.

В стиле преппи

Вместо лоферов вы можете смело интегрировать в образы в стиле преппи аккуратные балетки. В данном случае выдержать эстетику колледжа помогут балетки с милыми бантиками в передней части.

Сочетайте такую обувь с юбками прямого кроя или платьями миди, чтобы презентовать образ в стиле преппи. Придерживайтесь нейтральной цветовой гаммы как в одежде, так и в обуви.

Нарядные образы

Хорошая идея – интегрировать балетки в вечерний или просто нарядный образ. В данном случае рассмотрите обувь с блестками, с металлическим переливом.

Симпатично смотрятся балетки с дополнительным ремешками для фиксации в верхней части стопы. Можно рассмотреть как остроносую обувь, так и с закругленным носком.

Чтобы лук получился целостным, постарайтесь подобрать балетки в цвет к одежде.

Повседневный стиль

Традиционно балетки считают очень удобной обувью для повседневного использования. Так и есть на самом деле. Но учтите, что периодически все же нужно носить обувь на невысоких каблуках для здоровья ног (стопа не должна все время находиться в строго горизонтальном положении).

Вы можете носить балетки с любимыми джинсами и футболкой, чтобы отправиться на шопинг или прогулку с друзьями. Для создания более элегантного образа используйте брючный костюм либо брюки прямого кроя с кофтой и кардиганом.

Романтичные образы

В этом и в следующем сезоне актуальными являются платья и юбки миди-длины. Они прекрасно сочетаются с аккуратными балетками. Получаются воздушные, легкие, летящие образы.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Вы также можете рассмотреть балетки в сочетании с короткими юбками или платьями, если хотите похвастаться стройными ножками. Очень симпатично смотрятся балетки с завязками наподобие пуантов (когда тканевые полоски огибают щиколотки).

Тотал-луки

В этом году опять стало модным подбирать обувь точно в тон к одежде для создания тотал-луков. Например, вы можете придерживаться классики — черной одежды — и дополнить тотал-блэк темными балетками.

Яркая обувь тоже в моде. Сочетание красных балеток и красного платья позволяет создать женственный образ.

Монохромные образы

В данном случае речь идет о сочетании в одном наряде вещей одного цвета, но разных оттенков.

Например, вы можете создать целостный ансамбль из светло-голубой блузы и балеток и серо-голубой юбки. По аналогии составляйте комплекты других оттенков.

Элегантные луки

Балетки можно и нужно сочетать с брюками, легинсами или джинсами. Но есть одно уточнение: штаны не должны быть широкими и мешковатыми. Балетки — это та обувь, с помощью которой нужно создавать грациозные луки, поэтому объемный низ крайне нежелателен.

Убедитесь в том, что штаны достаточно укороченные для того, чтобы были видны ваши щиколотки и чтобы хорошо просматривалась обувь. Для создания элегантных луков со штанами придерживайтесь правила «облегающий низ — объемный верх». Тогда у вас получится соблюсти пропорции.