Марка Toyota представила в Индонезии кроссовер Yaris Cross, похожий на Highlander

Японский автогигант Toyota продемонстрировал в Индонезии новую версию кроссовера под названием Toyota Yaris Cross.

Автомобиль по своим габаритам имеет сходства с новым паркетником Highlander. Под капотом установили бензиновый мотор, однако появится в продаже и гибридная модификация с 1,5-литровым агрегатом на 110 л.с. мощности. Новый паркетник оснащен цифровой приборной панелью и 10,1-дюймовым мультимедийным экраном.

Также автомобиль получил продвинутые системы безопасности, а также улучшенные технические параметры. Кроме того, разработчики пока умалчивают и другие особенности, которые выгодно отличают новинку от предшествующего поколения.