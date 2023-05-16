Естественный, нежно-розовый и гламурный: несколько идей эффектного макияжа будущей невесты

Каждой невесте в торжественный день свадьбы хочется выглядеть безупречно. Помимо платья и прически, важно подобрать макияж, который гармонично дополнит образ. Вдохновляемся идеями актуальных и модных мейк-апов. Кстати, эти варианты также подойдут и тем девушкам, которые собираются на девичник.

С перламутром

Это неброский макияж, позволяющий подчеркнуть естественную красоту (на главном фото в начале статьи слева). Для его создания воспользуйтесь перламутровыми тенями розовато-персикового оттенка, черной подводкой для глаз и тушью такого же цвета. Губы покройте розовой помадой, после чего растушуйте так, чтобы не было четких контуров. Нанесите немного румян на щеки и скулы, создайте блеск с помощью хайлайтера.

Румянец на щеках

Любительницы минимализма наверняка оценят по достоинству такой макияж. В данном случае за основу берутся два тренда. Первый – «образ русалки». Это когда создается иллюзия, будто девушка только что вышла из воды. Соответственно, лицо у нее как будто влажное. Чтобы добиться такого эффекта, нужно воспользоваться хайлайтером в большом количестве.

Второй тренд — это румяные щечки. Следует нанести немного румян на скулы и чуть ниже, хорошенько их растушевать. Цель: создать иллюзию пребывания на морозе, когда появляется естественный румянец на щеках.

Мейк-ап в оттенках розового

Барбикор по-прежнему в тренде, а это означает, что девушки по-прежнему могут создавать образы принцесс. Кстати, в контексте свадьбы и даже девичника это вполне уместно. Для создания макияжа в стиле барбикор достаточно просто использовать розовую косметику: тени для век, помаду, румяна, можно даже подводку.

Естественный макияж

Сейчас бьюти-эксперты все чаще призывают девушек к тому, чтобы они подчеркивали естественную красоту. Если вам тоже импонирует концепция натуральности, тогда откажитесь от накладных ресниц, подводки для глаз, мерцающих теней и макияжа губ с эффектом увеличения их объема. Используйте косметику по минимуму: достаточно будет покрыть ресницы черной тушью, нанести немного блеска на губы — и все.

Красивое сияние

Есть оригинальное решение, как создать праздничный вечерний мейк-ап, но так, чтобы он не получился слишком броским. Для этого нанесите немного светлых теней с блестками (или просто блесток) на внутренние уголки глаз. Данный прием хорош еще и тем, что с его помощью глаза «открываются», визуально кажутся больше. Подобный макияж прекрасно дополнит образ невесты, независимо от выбранного ею наряда и концепции. Будь то образ принцессы, или образ гламурной дамы из светского общества, такой мейк-ап будет смотреться весьма органично.

Двойная подводка

Если вы хотите сделать взгляд более выразительным, сделать акцент на глазах, тогда возьмите на вооружение данный вариант. Суть заключается в том, чтобы сделать сразу две стрелки. Сначала вы рисуете кошачий глаз с линией, выходящей как бы из внешнего уголка глаза по направлению к вискам. А затем в складке верхнего подвижного века рисуете еще одну линию. Кстати, лучше использовать не подводку, а рисовать стрелки с помощью теней, хорошенько растушевывая линии, чтобы они были расплывчатыми.

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Четкие линии

Для создания кукольного образа возьмите на вооружение данную идею. Здесь нет ничего размытого, расплывчатого. Напротив, наблюдаются четкие фигурные линии. С помощью подводки проведите верхние стрелки: тоненькие и аккуратные, позволяющие придать глазам миндалевидную форму. Далее с помощью карандаша обведите губы по контуру. Закрасьте пустоты помадой, которая на пару оттенков светлее карандаша.

Со стразами

Если есть желание презентовать драматичный лук, то вы можете воспользоваться стразами для украшения лица. Их чаще всего прикрепляют ко лбу, вокруг глаз. Можно дополнить нарядный макияж блестками, нанеся небольшое количество на переносицу и чуть выше на лоб.

Золотой гламур

Прекрасное решение для обладательниц смуглой кожи. Именно на загорелых девушках эффектнее всего смотрятся золотистые тени. Чтобы создать макияж в силе золотого гламура, просто нанесите небольшое количество таких теней на нижнее веко: особенно на внутреннюю часть глаза.

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Кстати, вы можете дополнить макияж золотистыми блестками. Небольшое количество нанесите на скулы и переносицу.

Цветные тени

Вы можете создать яркий и запоминающийся образ с помощью ярких теней для век. Нанесите небольшое количество розовых или фиолетовых (можно рассмотреть другие оттенки) теней на складку подвижного века. Покройте ресницы тушью, а губы — блеском с розоватым оттенком. Секрет такого макияжа в том, что выглядит он максимально естественно. То, что глаза подкрашены, практически не видно.

Исчезающие стрелки

Такой макияж в восточном стиле сделает ваш взгляд более выразительным. Нарисуйте с помощью тонкого карандаша стрелки, исходящие из внешней части глаза по направлению к вискам. Здесь важен нажим: чем дальше вы ведете стрелку, тем слабее должен быть нажим. Тогда можно будет создать «исчезающий» эффект.

Черная подводка

Еще один способ акцентировать внимание на глазах. Используйте черную подводку для того, чтобы «обрамить глаза». Проведите стрелки на нижнем и на верхнем веке. У внешних уголков глаз нарисуйте жирные стрелки. Завершите макияж бордовой или красной губной помадой.

Без подводки для глаз

Для создания романтичного образа откажитесь от использования подводки. У вас появится больше свободы для экспериментов с тенями для век разных оттенков. Можете использовать терракотовые или розовато-персиковые тени. Завершите образ губной помадой такого же цвета, как и тени для век.

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В стиле шестидесятых

Если нужно дополнить образ невесты с нотками ретро, тогда обратите внимание на мейк-ап с использованием очень ярких теней для век. Например, желтых, салатовых, голубых. Нанесите тени в большом количестве на верхнее, нижнее веко и даже заходя на переносицу. Покройте ресницы черной тушью, а губы – нюдовой помадой.

Ламинированные брови

Это уже не новый, но все еще актуальный тренд. Суть его заключается в создании эффекта ламинированных бровей за счет нанесения прозрачного геля. Только не забудьте перед применением этого средства расчесать брови.

Подводка с блестками

Очень необычный вариант, с помощью которого даже самый повседневный непримечательный макияж станет праздничным. Вместо матовой подводки используйте ту, которая с блестками (на главном фото в начале статьи справа).

Глянец

Сыграйте на контрасте. Используйте матовые тени для век, но при этом сделайте губы влажными и сочными за счет блеска. У вас получится гламурный образ светской дивы.

В стиле гранж

Если вам наскучил макияж смоки айс, тогда попробуйте макияж в стиле гранж. Нарисуйте черным карандашом стрелки на нижних веках, а затем хорошенько их растушуйте. Должно создаться впечатление, будто макияж немного «поплыл».

Обмре для губ

Чтобы сделать акцент на губах и добиться эффекта пухлости, поэкспериментируйте с помадами разных оттенков. Контуры сделайте темнее, серединку — чуть светлее. В самый центр губ нанесите немного прозрачного блеска, чтобы добавить объема.

Максимальный гламур

Вы не обязательно должны придерживаться концепции естественного макияжа. В конце концов, свадьба — это такой день, который бывает раз в жизни. Поэтому можно презентовать лук в силе максимального гламура. Для этого сделайте макияж «кошачий глаз», используйте тени для век с блестками, подводку, а также накладные ресницы.