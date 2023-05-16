 

Туристка из Бурятии сломала шею в Воронеже во время секса с арбузом

16.05.2023, 11:55, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В Воронеже произошло странное и забавное происшествие. Туристка из Бурятии, наслаждавшаяся прелестями центральной России, встретила неожиданное препятствие в лице арбуза. Эта экзотическая история приобретает абсурдные обороты с каждым новым подробностям.

Все началось в теплый летний день, когда 42-летняя туристка из Бурятии прогуливалась по центральному рынку Воронежа. Ее взгляд привлек крупный арбуз, и женщина, учитывая богатый урожай этого года, решила купить его. После чего она вернулась в свой гостиничный номер и начала наслаждаться покупкой.

Однако арбуз был не просто вкусным — он, по ее словам, обладал невероятной притягательностью. Вероятно, слишком увлекшись, женщина решила испытать с ним близость. И в этом момент ситуация вышла из под контроля.

«Я просто лежала на кровати, арбуз был рядом, — рассказывает она. — И вдруг я почувствовала, что с ним у меня есть некая связь. Я просто не могла устоять».

Так что она решила воплотить свои чувства в реальность, но весьма нестандартным способом. Под действием эмоций женщина влетела в арбуз, не подозревая о последствиях.

В результате арбуз, не выдержав напора, раскололся, а женщина упала на пол и сломала шею. Врачи, приехавшие на вызов, были шокированы и в то же время не могли сдержать смеха.

Теперь туристке предстоит некоторое время провести в Воронежской больнице, где она будет восстанавливаться после перелома. Однако, несмотря на неудачу, женщина остается на удивление оптимистичной и даже благодарной своему арбузу за урок, который он ей преподнес.

«Я всегда была большим поклонником арбузов, и эта любовь только усилилась после этого инцидента,» — улыбаясь, говорит она. «Я поняла, что каждый арбуз уникален и заслуживает уважения. В следующий раз я буду более осторожна.»

Врачи, которые ее обследовали, уверяют, что женщина полностью восстановится, но предупреждают о возможных последствиях от взаимодействия с арбузами. «Мы рекомендуем всем туристам в Воронеже относиться к арбузам с должным уважением. Они не предназначены для физического контакта,» — заявил местный травматолог, пытаясь сдержать смех.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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