Скандалы: Миллиарды на путёвках

Кто владеет оператором «Анекс», чьи туристы застряли в Анталье

В выходные около семисот российских туристов не смогли вылететь из Антальи. По данным телеграм-канала SHOT, было задержаны три рейса Turkish Airlines в Москву. Люди жаловались, что туроператор «Анекс» оставался равнодушным к их проблемам. Кому принадлежит компания?

Что произошло с российскими туристами в Анталье

В выходные в аэропорту Антальи творился настоящий ад. Несколько групп российских туристов, среди которых было много малолетних детей, не могли вернуться домой.

— Началось с того, что наш туроператор отвёз нас в аэропорт, мы должны были улетать в 20:30. На стойке регистрации нам сказали, что задержка, полетим в два ночи. Потом вообще перенесли на 07:30. Нам обещали автобус и расселить по отелям. Мы прождали три часа, были дети, пожилые, и произошёл стихийный протест. Люди скооперировались и потребовали к себе представителя авиакомпании. Только тогда нас повезли заселять, но получилось не сразу. И первый, и второй отели оказались заняты, — рассказали телеграм-каналу SHOT непосредственные участники событий.

Очевидцы говорят, что помимо «Анекса» ещё один туроператор — Odeon Tours — не оказал никакой помощи. Их представители словно самоустранились от решения проблемы. Часть туристов просто отвезли в отель в 20 минутах от аэропорта, выдали ключи и ничего больше не сказали. Будет ли рейс, что с бронированием, как и когда возвращаться обратно — непонятно.

— Представителям «Анекса» в Турции российский турист интересен лишь для того, чтобы продать ему экскурсии или поездку в дружественные магазины, а когда дело доходит до решения реальных проблем, они пропадают, — рассказал Лайфу один из путешественников.

Что известно о туристической компании «Анекс»

Туркомпания «Анекс» недавно была упомянута в связи с уголовным делом, возбуждённым Следственным комитетом России против менеджеров авиакомпании Azur Air. Их заподозрили в даче взятки. По версии силовиков, подозреваемые оформили экс-начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву (уволился из ведомства весной 2022 года) путёвки в Турцию стоимостью на 4,7 миллиона рублей ниже рынка. Путёвки были оформлены как раз через компанию Anex Tour.

Деловые СМИ считают, что «Анекс туризм» (доход 1,7 миллиарда рублей в 2022 году) и Azur Air (доход 32 миллиарда рублей) являются частями большой турецкой группы Anex Tourism, которую контролируют граждане Турции Рустем, Серхат и Нешет Кочкар. Если судить по базе «СПАРК-Интерфакс», то на первый взгляд прямой связи между семьёй Кочкар и российскими компаниями нет.

«Анекс туризм» долгое время принадлежал 42-летнему Асеку Ешмулатову. Он из Химок, где скромно живёт в обычном доме. Но месяц назад туркомпания была переписана на турка Зорбаза Шюкрю, ранее никогда не ведшего бизнес в России.

Azur Air формально принадлежит Людмиле и Анне Фукаловым. Они, соответственно, мать и сестра Натальи Кочкар, которая замужем за совладельцем турецкой группы Anex Tourism.

Пётр Егоров

Оригинал материала: “Лайф”