 

В РФ появился леворульный кроссовер Suzuki S-Presso по цене 1,49 млн рублей

16.05.2023, 11:00, Разное
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На российском рынке поступил в продажу новый кроссовер Suzuki S-Presso.

Напомним, официальные поставки в РФ пока приостановлены, однако по параллельному импорту частными дилерами доставляются отдельные экземпляры транспортных средств. Новинка кроссовера Suzuki S-Presso получила современные системы безопасности, кондиционер, парктроник, кнопочный запуск двигателя, мультимедийную систему с опциями синхронизации смартфонами. Приобрести кроссовер Suzuki S-Presso можно по цене 1,49 млн рублей.

Вместе с тем при пользовании программой трейд-ин стоимость снизится на 90 тысяч рублей. По поводу разнообразия комплектаций паркетника Suzuki S-Presso в РФ пока никаких данных не приводится.


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