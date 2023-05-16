В РФ появился леворульный кроссовер Suzuki S-Presso по цене 1,49 млн рублей

На российском рынке поступил в продажу новый кроссовер Suzuki S-Presso.

Напомним, официальные поставки в РФ пока приостановлены, однако по параллельному импорту частными дилерами доставляются отдельные экземпляры транспортных средств. Новинка кроссовера Suzuki S-Presso получила современные системы безопасности, кондиционер, парктроник, кнопочный запуск двигателя, мультимедийную систему с опциями синхронизации смартфонами. Приобрести кроссовер Suzuki S-Presso можно по цене 1,49 млн рублей.

Вместе с тем при пользовании программой трейд-ин стоимость снизится на 90 тысяч рублей. По поводу разнообразия комплектаций паркетника Suzuki S-Presso в РФ пока никаких данных не приводится.