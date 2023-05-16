 

В РФ начались продажи Volkswagen Polo китайской сборки

16.05.2023, 9:45, Новости дня
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Новая модель Volkswagen Jetta продолжает продаваться на российском рынке, где автомобиль известен под названием Jetta VA3.

При первом поступлении в продажу стоимость автомобиля достигала 1,7 млн рублей, но позже ценник несколько снизился. В данный момент россияне могут приобрести улучшенную комплектацию Aggressive. Под капотом автомобиля установили 1,5-литровый бензиновый мотор на 112 л.с. мощности и механическую коробку передач.

Кроме того, новинка получила улучшенные стеклоподъемники, продвинутые системы ABS, EBD, ASR и несколько подушек безопасности. В более дорогом исполнении седана использовали круиз-контроль, панорамный люк, датчики дождя и света, а также кожаные кресла и руль.


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