На уровне статпогрешности
16.05.2023, 6:59, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Работа
В апреле стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего подорожала плодоовощная продукция – особенно капуста (на 30,5%) и лук (на 23,9%).
Наиболее заметно подешевели: картофель – на 8%, печенье – на 5,8% и мука – на 5%.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на 6 рублей – с 5189 до 5195 рублей.
Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.
Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%, а в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 4,9%.
В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:
– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;
– обрабатывающие производства — на 3,6%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
512,20
|
640,85
|
640,25
|
99,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
286,93
|
92,55
|
95,64
|
103,3%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
161,02
|
186,66
|
187,86
|
100,6%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
676,30
|
100,36
|
101,45
|
101,1%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
178,07
|
204,52
|
207,75
|
101,6%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
258,10
|
15,97
|
15,06
|
94,3%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
809,21
|
124,14
|
121,38
|
97,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
116,70
|
67,63
|
68,08
|
100,7%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
239,66
|
128,37
|
119,83
|
93,3%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
282,66
|
41,86
|
42,40
|
101,3%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
66,67
|
606,47
|
611,14
|
100,8%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
355,76
|
310,57
|
296,47
|
95,5%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
712,13
|
146,94
|
148,36
|
101,0%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
76,20
|
112,58
|
114,30
|
101,5%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
58,33
|
95,85
|
97,22
|
101,4%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
243,17
|
15,06
|
14,18
|
94,2%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
339,57
|
18,73
|
19,81
|
105,8%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1416,95
|
60,13
|
59,04
|
98,2%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
16,73
|
5,19
|
5,09
|
98,1%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1967,17
|
120,62
|
119,67
|
99,2%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
44,37
|
77,87
|
73,95
|
95,0%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
50,78
|
490
|
486,64
|
99,3%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
81,99
|
509,81
|
512,44
|
100,5%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
106,61
|
43,83
|
44,42
|
101,3%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
50,68
|
25,44
|
25,34
|
99,6%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
57,02
|
35,34
|
34,69
|
98,2%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
101,00
|
51,21
|
50,50
|
98,6%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
26,98
|
366,63
|
337,25
|
92,0%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
29,81
|
66,62
|
86,95
|
130,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
70,26
|
94,52
|
117,10
|
123,9%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
46,38
|
134,63
|
135,28
|
100,5%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
209,48
|
29,75
|
31,42
|
105,6%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
112,16
|
168,05
|
173,85
|
103,5%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5188,71
|
5194,78
|
100,1%
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