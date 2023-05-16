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На уровне статпогрешности

16.05.2023, 6:59, Главное
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В апреле стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего подорожала плодоовощная продукция – особенно капуста (на 30,5%) и лук (на 23,9%).

Наиболее заметно подешевели: картофель – на 8%, печенье – на 5,8% и мука – на 5%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на 6 рублей – с 5189 до 5195 рублей.

Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%, а в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 4,9%.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;
– обрабатывающие производства — на 3,6%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

512,20

640,85

640,25

99,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

286,93

92,55

95,64

103,3%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

161,02

186,66

187,86

100,6%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

676,30

100,36

101,45

101,1%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

178,07

204,52

207,75

101,6%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

258,10

15,97

15,06

94,3%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

809,21

124,14

121,38

97,8%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

116,70

67,63

68,08

100,7%

Маргарин, кг 

6

0,5

239,66

128,37

119,83

93,3%

Сметана, кг 

1,8

0,15

282,66

41,86

42,40

101,3%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

66,67

606,47

611,14

100,8%

Творог нежирный, кг

10

0,83

355,76

310,57

296,47

95,5%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

712,13

146,94

148,36

101,0%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

76,20

112,58

114,30

101,5%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

58,33

95,85

97,22

101,4%

Печенье, кг 

0,7

0,06

243,17

15,06

14,18

94,2%

Карамель, кг 

0,7

0,06

339,57

18,73

19,81

105,8%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1416,95

60,13

59,04

98,2%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

16,73

5,19

5,09

98,1%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

1967,17

120,62

119,67

99,2%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

44,37

77,87

73,95

95,0%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

50,78

490

486,64

99,3%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

81,99

509,81

512,44

100,5%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

106,61

43,83

44,42

101,3%

Пшено, кг 

6

0,5

50,68

25,44

25,34

99,6%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

57,02

35,34

34,69

98,2%

Вермишель, кг 

6

0,5

101,00

51,21

50,50

98,6%

Картофель, кг 

150

12,5

26,98

366,63

337,25

92,0%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

29,81

66,62

86,95

130,5%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

70,26

94,52

117,10

123,9%

Морковь, кг 

35

2,92

46,38

134,63

135,28

100,5%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

209,48

29,75

31,42

105,6%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

112,16

168,05

173,85

103,5%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

  

5188,71

5194,78

100,1%



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