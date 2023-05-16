На уровне статпогрешности

В апреле стоимость минимального набора продуктов питания практически не изменилась.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области за последний месяц больше всего подорожала плодоовощная продукция – особенно капуста (на 30,5%) и лук (на 23,9%).

Наиболее заметно подешевели: картофель – на 8%, печенье – на 5,8% и мука – на 5%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на 6 рублей – с 5189 до 5195 рублей.

Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%, а в первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) на 4,9%.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;

– обрабатывающие производства — на 3,6%;

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

