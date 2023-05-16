Кто похитил пилота США прямо из кабины его истребителя?

В 1970 году американский пилот вылетел с базы ВВС в Великобритании, чтобы отработать по учебной цели. Через 12 минут самолет исчез, а когда его нашли, кабина пилота была закрыта, но внутри никого не было.

Эта история подлинная и неоднократно освещалась на Западе в различных книгах о военной технике. Что тут случилось, до сих пор непонятно, если конечно не верить официальному отчету, что произошел просто несчастный случай и стечение обстоятельств.

Пилот США Уильям "Билл" Шаффнер прибыл на британскую военно-воздушную базу Бинбрук в Линкольншире в 1970 году в рамках программы обмена опыта между американскими и британскими пилотами.

Главной угрозой в годы Холодной войны был СССР, и в сентябре того же годы на британских базах начались учения по отработке предполагаемого налета советских самолетов на Великобританию.

В рамках учений истребители "Lightning" регулярно взлетали с базы, летели к Северному морю, отрабатывали захват, отслеживание или уничтожение учебной цели, потом возвращались на базу и снова взлетали для повторения задания. В общем в небе над Северным морем было очень оживленное движение.

К вечеру наступила очередь Шаффнера. Он забрался в кабину Lightning F6 XS894, пристегнулся к катапультному креслу, взлетел к Северному морю и быстро набрал высоту в 3 км. Позывным Шаффнера был "Чарли 45".

Через три минуты после взлета он связался с радиолокационной станцией ВВС Патрингтон в Йоркшире, откуда руководили учениями, и получил от них задание следить за самолетом Авро Шеклтон, который играл роль советского бомбардировщика.

Уже было темно и Шаффнеру было непросто, до того он отлетал ночью лишь 18 часов, а также скорость Авро Шеклтона была куда ниже, чем самая низкая скорость истребителя Шаффнера, так что отслеживать его с определенного расстояния было очень сложно.

Погода быстро ухудшалась, а затем Шаффнер получил новое задание. Теперь ему нужно было не просто следить за Шеклтоном, но перехватить его и сопроводить на базу ВВС Бинбрук. Для этой цели Шаффнер снизился до высоты 1,5 км и быстро ускорился, чтобы поскорее нагнать Шеклтон, находящийся от него на расстоянии 28 морских миль.

Далее, в 9.42, через 12 минут после того, как Шаффнер взлетел с базы, ему поступили новые указания: Если Шеклтон приблизится до 3 миль от берега Великобритании, его следовало заставить сесть на базе Уоддлингтон (другая база ВВС в Линкольншире).

Но ответа Шаффнера на эти инструкции не последовало, и когда диспетчер посмотрел на радар, то на нем истребителя Шаффнера нигде не было видно.

Диспетчер начал тревожно вызывать "Чарли 45, Чарли 45, это Патрингтон, ты слышишь меня? Прием". Но в ответ в радиоэфире был лишь треск помех и шипение. Шаффнер и его истребитель исчезли.

Услышав это сообщение, друг Шаффнера пилот Крис Ковил устремился в тот район и снизился низко до воды, высматривая истребитель, если тот, предположительно, потерпел крушение. Но ничего не обнаружил.

"С Биллом случилось что-то ужасное. Было очевидно, что он упал в море. Но надежда все еще оставалась", – рассказывал Ковилл, который в итоге дослужился до звания маршала авиации.

В район было отправлено спасательное судно морской пехоты королевских ВВС. Предполагалось, что Шаффнер сумел катапультироваться и включил аварийный маячок, передающий сигнал, по которому его можно было найти. Но никакого сигнала не было обнаружено.

"Я была в полном шоке. Мне сказали, что Билл, вероятно, мертв. Но что это означало? Откуда они могли знать? Я не спала большую часть ночи, надеясь, молясь, что они найдут его. Каждый раз, когда я слышала шум снаружи, я бросалась к окну, чтобы посмотреть, не он ли это", – рассказывает Линда Шаффнер, жена пропавшего пилота.

Даже спустя неделю поисков никаких следов Билла Шаффнера или его истребителя в Североном море и на берегу найдено не было. Тогда его официально признали погибшим.

Месяц спустя гидролокатор тральщика ВМС Великобритании в Северном море зафиксировал какой-то крупный объект, лежащий в грязи на морском дне в пяти милях к северо-востоку от мыса Фламборо-Хед. Объект лежал на глубине около 30 метров.

Дайвер спустился к объекту и констатировал, что это истребитель Lightning с бортовым номером Билла Шаффнера. У него был повреждены крылья, но в целом самолет выглядел удивительно целым. И самым странным было то, что кабина была накрепко закрыта, но внутри нее было пусто.

"Никаких признаков пилота внутри", – доложил дайвер.

Самолет был поднят на поверхность лебедкой. На фотографиях, сделанных в то время, видны характерные стреловидные крылья Lightning с номером XS894 на нижней стороне. Проверка подтвердила, что кабина в самом деле тщательно закрыта, как бывает когда пилот сидит внутри. И что катапультное кресло находится на своем месте.

Единственным признаком того, что пилот не испарился в воздухе каким-то волшебным образом, было то, что ремни кресла были отстегнуты. Все были в недоумении. Куда пропал Шаффнер? Что с ним произошло той ночью?

Официальная комиссия по расследованию, созданная на следующий день после аварии, приступила к работе с множеством сложных вопросов. Отказало ли катапультное кресло или пилот не успел потянуть за ручку? И если не успел, то почему? Где тело? Если ему удалось отстегнуться и выбраться наружу, почему кабина была закрыта?

Только в одном можно было быть уверенным. Истребитель Шаффнера врезался в воду на скорости 180 миль в час. Точная скорость падения замерла на высотомере и индикаторе воздушной скорости.

Линда Шаффнер, которая улетела с детьми в США когда ее мужа признали погибшим, вскоре получила официальное письмо от британских военных:

"Самолет, на котором летел ваш муж, капитан Уильям Шаффнер, был обнаружен в Северном море. Однако его тела не было внутри самолета. Местонахождение его на данный момент не определено".

Линда была сбита с толку.

"Это было что-то необъяснимое. Где был Билл? У меня не было тела мужа, которого нужно было похоронить, и никакой информации о том, что с ним случилось. Почему его не было в самолете? Катапультировался ли он? Я не могла этого понять. Никто не мог".

Прошло много лет с тех пор и младший сын Шаффнера по имени Майк решил разобраться в том, что могло случиться с его отцом. И после тщательных поисков он обнаружил в Интернете статью под названием "Загадка Фокстрота 94", которая была опубликована в небольшой британской газете Grimsby Telegraph в 1992 году.

В ней было описано, что в 1970 году американский пилот Билл Шаффнер и шесть британских пилотов были подняты в воздух для перехвата таинственного летающего объекта (НЛО).

Майк не мог до конца поверить в то, что читал. Это была первая реальная информация, которую он нашел об аварии. И там же была опубликована расшифровка предположительно последних слов Билла в разговоре с диспетчерами:

"У меня визуальный контакт, повторяю визуальный контакт. Сейчас я нахожусь рядом с ним, возможно, в 600 футах. У него коническая форма. Боже, это ярко. У меня болят глаза, когда я смотрю на это дольше нескольких секунд".

Далее Билл описывал, что объект размером с большой футбольный мяч и как будто сделан из стекла. Он предполагал, что объект движется с помощью магнитной энергии и говорил, что вокруг объекта желтоватая дымка.

Потом в его голосе можно было почувствовать тревогу:

"Он разворачивается, направляется прямо на меня, я предпринимаю действия по уклонению", – после этого радио Шаффнера отключилось навсегда.

Читая все это, Майк не знал, чему верить. В последующие дни он и его братья звонили людям, которые знали их отца, и всем контактам, которые у них были в ВВС США, которые могли дать какой-либо совет. Они в том числе отправили предполагаемую расшифровку одному из старых друзей из отца в ВВС США и он сказал, что это "абсолютный обман и куча выдуманного мусора".

Позже Майк и его братья решили, что история с НЛО в самом деле выдумка и они были возмущены, что имя их отца связали с этим. Но все еще оставалась одна большая загадка.

"Никто из нас не мог понять, почему катапультное кресло все еще было в его самолете, но моего отца там не было. Моей миссией стало установить, что с ним произошло той ночью".

Усилия Майка привели к тому, что он в итоге заполучил от британского Министерства обороны ранее засекреченный отчет о последнем полете Билла Шаффнера, где конечно же ничего не было об НЛО, а было указано, что произошел несчастный случай. Что Шаффнер допустил ошибку, пилотируя новый для него самолет в сложном ночном вылете, и это стоило ему жизни.

Там же рассказывалось о том, пилот не смог катапультироваться из-за несработавшего механизма, а когда самолет упал на воду, то ему удалось отстегнуться, открыть кабину и выбраться наружу.

То, почему кабина оказалась плотно закрытой, объяснялось тем, что когда самолет начал погружаться в воду, нарастающее сильное давление воды заставило кабину плотно закрыться.

А тело Шаффнера не было найдено потому, что в холодной воде он не смог долго продержаться и утонул.

Эти объяснения полностью удовлетворили Майка и он сказал, что теперь знает что случилось и почему. Уфологическое общество со своей стороны не поверило ничему из данного отчета и заявило, что это очередная попытка скрыть правду.