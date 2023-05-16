В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 23 600 мирных жителей – ООН

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 23 600 мирных жителей. Такие официальные данные привел Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности. Он добавил, что реальное число погибших, скорее всего, значительно выше.

Гуманитарная ситуация в Украине

Гриффитс отметил эскалацию боевых действий, включая ракетные удары, по обе стороны линии фронта, которая ведет к серьезнейшим гуманитарным последствиям. Многие районы вдоль линии фронта, а также вдоль границы Украины и с Россией, окружены, их жители отрезаны от водоснабжения, продовольственной и медицинской помощи.

– По сообщениям, только на прошлой неделе в Херсоне были повреждены жилые дома, школа, поликлиника и дом престарелых, в результате десятки мирных жителей нуждаются в убежище и медицинской помощи, – сказал Гриффитс.

– Ракетные удары в Одессе поразили склад гуманитарной помощи. Также пострадала мобильная клиника Красного Креста Украины в Николаеве. Гуманитарные грузы и жизненно важное медицинское оборудование были уничтожены, – добавил он.

Координатор чрезвычайной помощи напомнил сторонам, что, согласно международному гуманитарному праву, они обязаны делать все возможное для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Гриффитс подчеркнул, что гуманитарные работники в результате последних атак не пострадали, однако они постоянно подвергаются опасности, и доставка гуманитарной помощи в Украине затруднена. Но, несмотря на риски и трудности, ООН и ее партнеры продолжают оказывать поддержку населению. В первом квартале 2023 года помощь получили 3,6 миллиона человек.

Вместе с тем, он сообщил о препятствиях на пути доставки помощи во все районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые в настоящее время находятся под военным контролем Российской Федерации.

– Как я уже говорил, в соответствии с международным гуманитарным правом все стороны должны способствовать быстрой и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам и должны обеспечивать свободу передвижения персонала… Я призываю стороны активизировать усилия по содействию [доставке помощи], чтобы мы могли помочь всем нуждающимся гражданским лицам, – сказал Гриффитс.

Черноморская инициатива по зерну

Продовольствие, экспортируемое в рамках Черноморской инициативы, а также экспорт продуктов питания и удобрений из Российской Федерации, играют важнейшую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

– В настоящее время в рамках Инициативы из украинских портов было безопасно экспортировано более 30 миллионов метрических тонн грузов, из них более 55 процентов – в развивающиеся страны, почти 6 процентов напрямую отправились в наименее развитые страны, – сказал Гриффитс.

– Сюда входит чуть менее 600 000 метрических тонн пшеницы, перевезенных Всемирной продовольственной программой для прямой поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене, – добавил он.

По данным ФАО, мировые цены на зерновые за последние 12 месяцев упали почти на 20 процентов. В прошлом месяце мировые цены на пшеницу достигли самого низкого уровня с июля 2021 года, отчасти благодаря экспорту украинского зерна, а также благодаря большим объемам зерновых, доступным для экспорта из России и других стран.

Вместе с тем, отметил Гриффитс, в течение последнего месяца наблюдалось значительное сокращение объемов экспорта из черноморских портов Украины.

– В последние недели мы вели интенсивные обсуждения со сторонами Черноморской инициативы с тем, чтобы заключить соглашение о ее продлении и улучшениях, необходимых для ее эффективного и предсказуемого функционирования. Эти [обсуждения] продолжатся в ближайшие дни, – сказал Координатор чрезвычайной помощи.

Он также отметил, что Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и ее команда продолжают работу в рамках Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Гриффитс подчеркнул, что продолжение Черноморской инициативы имеет важнейшее значение, так же, как и подтверждение сторонами приверженности ее бесперебойному и эффективному функционированию.

Положить конец войне

Гриффитс заявил о необходимости мира и политического разрешения конфликта.

– Я призываю этот Совет и все государства-члены поддержать все усилия, направленные на то, чтобы положить конец кровавой бойне и разрушениям, – сказал он. – Организация Объединенных Наций и ее гуманитарные партнеры по-прежнему привержены защите жизни и достоинства людей, пострадавших от войны, и стремлению к миру – сегодня, завтра и столько, сколько потребуется.