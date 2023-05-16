Fria Tider – санкции не повлияли на российский экспорт в страны Евросоюза

В результате введённых антироссийских санкций экспорт из РФ в страны Европейского союза сохранился на прежнем уровне, пишет Fria Tider со ссылкой на последние статистические данные Евростата. Вместо того чтобы сократить поставки из России, 12 стран ЕС фактически их нарастили.



AP

Несмотря на введение Брюсселем десяти различных санкционных пакетов, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине, стоимость импорта из РФ в страны Евросоюза за последний год снизилась всего на 5%, пишет Fria Tider со ссылкой на последние статистические данные Europaportal.

В настоящее время ЕС готовит 11-й пакет санкций против России, который призван усилить «экономическое давление» на страну с целью прекращения украинского конфликта. По предварительным данным, ЕС также пытается надавить на такие страны, как Казахстан, Армения и Турция, которые, как считается, помогают РФ обходить существующие санкции ЕС, отмечает автор статьи.

Свежая статистика от Евростата и шведского национального совета по вопросам торговли показывает, что после начала вооружённого противостояния 12 стран ЕС увеличили свой импорт из России, что способствует укреплению российской экономики. Рост стоимости российского импорта в некоторых странах объясняется трудностями со сменой поставщиков и ростом цен, информирует издание.

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