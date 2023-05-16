 

NTD – на холмах Боснии появились дома-норы хоббитов

16.05.2023, 3:38, Новости дня
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Сёстры из Боснии помогают поклонникам книг и фильмов «Властелин колец» почувствовать себя хоббитами и представить, как жил Бильбо Бэггинс. Как передаёт NTD, женщины строят дома-норы в стиле хоббитов, которые отражают особенности местности, где они выросли. Сёстры строят деревню, чтобы привлечь больше туристов в Боснию и показать им красоты страны, и зарубежные гости уже начали сюда приезжать.

Почувствовать себя хоббитом и представить, как жил Бильбо Бэггинс. Такую возможность дадут поклонникам книг и фильмов «Властелин колец» четыре сестры из Боснии. Они строят дома-норы в стиле хоббитов.

ВЕДРАНА МИЛИЧЕВИЧ, владелица дома: Это деревня Ракова Нога. Мы, четыре сестры, здесь выросли. Именно в этой местности мы черпаем вдохновение, чтобы создать очаровательные дома для гостей.

Деревня находится рядом с шахтёрским городком Крешево. Построить дома хоббитов предложила одна из четырёх сестёр. Остальные согласились. Женщины решили, что дома-норы должны отражать особенности местности, где они выросли. Также сёстры договорились, что каждая сама украсит свой дом. Два из них уже готовы.

Дом с зелёной дверью называется «Липа» — в честь деревни, где жили бабушка и дедушка сестёр. Там они провели детство. Ведрана вспоминает, что тогда развлечением была работа в саду, самыми желанными друзьями были животные, самой лучшей музыкой — потрескивание дров в печке, а лучшим напитком — вода из лесного ручья.

Второй дом называется «Обер» — как и пещера в Крешево. Потолок усыпан сталактитами, а дверь выкрашена в красный — как напоминание о киноварной руде.

Остальные дома пока в стадии строительства. Их также назовут в честь местных достопримечательностей. Например, этот дом в виде крепости посвящён резиденции Катарины Боснийской в Крешево. Она была последней королевой Боснии. Её считали идеалом добродетели.

Сёстры строят деревню в стиле хоббитов, чтобы привлечь больше туристов в Боснию и показать им красоты страны. Зарубежные гости уже начали сюда приезжать.

Дата выхода в эфир 15 мая 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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