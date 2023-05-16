Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Дети и арбалеты

2017-й. Никаких ЧВК в России нет!

2023…

Выступает детский хоккейный клуб "Кристал" из Алтайского края.

Весьма примечательно, как субкультура ЧВК быстро развивалась и органично закрепилась среди подростковой аудитории.

Разумеется это мода и одно из последствий пиара "Вагнера", но далеко не важдый пиар способен так проникнуть в эту достаточно специфическую аудиторию. До СВО считалось, что с ней способен работать только Навальный.

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