Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Дети и арбалеты
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2017-й. Никаких ЧВК в России нет!
2023…
Выступает детский хоккейный клуб "Кристал" из Алтайского края.
Весьма примечательно, как субкультура ЧВК быстро развивалась и органично закрепилась среди подростковой аудитории.
Разумеется это мода и одно из последствий пиара "Вагнера", но далеко не важдый пиар способен так проникнуть в эту достаточно специфическую аудиторию. До СВО считалось, что с ней способен работать только Навальный.
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Источник: Colonel Cassad
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