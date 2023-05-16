 

Продажи квартир в Новой Москве упали на 21%

16.05.2023, 2:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После ограничения ипотечных программ с околонулевыми ставками спрос на квартиры ожидаемо снизился. Так, в апреле в Новой Москве было заключено 1,5 тыс. сделок в новостройках – почти на 21% меньше, чем годом ранее.

Средняя цена “квадрата” в местных ЖК снизилась на 2,2%, до 225 тыс. рублей, реальная цена кв. м (в сделках с ДДУ) – на 1,4%, до 217 тыс. рублей. Средний бюджет покупки составил 9,8 млн рублей.

За месяц в продажу вышло два новых проекта – “Квартал Марьино” от компании “Самолет”, рассчитанный почти на 1,4 тыс. квартир, и “Новое Летово” от застройщика “Рост” почти на 700 квартир.

В старых границах Москвы спрос сократился на 11,2%, до 5,1 тыс. сделок. Средняя цена кв. м почти не изменилась, оставшись на уровне 356 тыс. рублей. Реальная цена “квадрата” в сделках выросла на 5,2%, до 331 тыс. рублей. Средняя сумма сделки составила 15,8 млн рублей.

В течение месяца на рынок вышло шесть проектов. Самыми крупными стали квартал ERA от Tekta Group на 858 квартир и апарт-комплекс Deco Residence от группы “Ташир” на 142 лота.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.20 / Посольство Украины в Ливане не знает, пострадали ли украинцы в Бейруте

31.01.21 / Москвичам посоветовали не переодеваться в весеннюю одежду

10.02.22 / Депутату Киевсовета от “Слуги народа” Трубицыну согласовали подозрение по делу о коррупции, он задержан

12.09.20 / В СМИ появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19

18.09.21 / В iPhone 13 процессор оказался быстрее на 21%

07.05.21 / Искусственный интеллект различает сарказм в соцсетях

26.09.20 / Назван срок начала эксперимента по маркировке пива

13.06.21 / В Николаевской области из-за аварии на аттракционе пострадали четыре человека – полиция

16.01.21 / В ВОЗ рекомендуют странам не требовать от путешественников документы о вакцинации от COVID-19

21.05.21 / Минфин США предложил установить мировой налог в 15% на прибыль корпораций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика