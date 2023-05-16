Продажи квартир в Новой Москве упали на 21%

После ограничения ипотечных программ с околонулевыми ставками спрос на квартиры ожидаемо снизился. Так, в апреле в Новой Москве было заключено 1,5 тыс. сделок в новостройках – почти на 21% меньше, чем годом ранее.

Средняя цена “квадрата” в местных ЖК снизилась на 2,2%, до 225 тыс. рублей, реальная цена кв. м (в сделках с ДДУ) – на 1,4%, до 217 тыс. рублей. Средний бюджет покупки составил 9,8 млн рублей.

За месяц в продажу вышло два новых проекта – “Квартал Марьино” от компании “Самолет”, рассчитанный почти на 1,4 тыс. квартир, и “Новое Летово” от застройщика “Рост” почти на 700 квартир.

В старых границах Москвы спрос сократился на 11,2%, до 5,1 тыс. сделок. Средняя цена кв. м почти не изменилась, оставшись на уровне 356 тыс. рублей. Реальная цена “квадрата” в сделках выросла на 5,2%, до 331 тыс. рублей. Средняя сумма сделки составила 15,8 млн рублей.

В течение месяца на рынок вышло шесть проектов. Самыми крупными стали квартал ERA от Tekta Group на 858 квартир и апарт-комплекс Deco Residence от группы “Ташир” на 142 лота.