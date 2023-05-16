Модные маски с углем и скрабы с фруктами и орехами: какая популярная косметика категорически не нравится дерматологам

В продаже имеется большое количество чудесных очищающих и омолаживающих кремов, масок, скрабов, однако найти правильные средства бывает очень нелегко. Никто не хочет тратить деньги на продукты, которые не работают. Очень часто производители рекомендуют свой продукт не потому, что он эффективный, а потому, что они зарабатывает на нем деньги.

Но есть гораздо более серьезная проблема, которая заключается в том, что есть косметика, которая на самом деле не только не работает, но и вредит коже, поэтому она категорически не нравится дерматологам, несмотря на то что очень популярна.

Итак, вот несколько продуктов, представленных в аптеках и салонах красоты, от которых следует держаться подальше и не использовать для ухода за кожей.

Жесткие скрабы

Многие из отшелушивающих скрабов, представленных на рынке, содержат крошечные шарики, предназначенные для отшелушивания омертвевших клеток кожи. Однако скрабы, содержащие микрогранулы, делают неравномерное отшелушивание, а также наносят вред окружающей среде. Домашние скрабы безопаснее, а ретиноиды, отпускаемые по рецепту, обеспечивают лучшее и более гладкое отшелушивание.

Угольные маски

Угольные маски не являются хорошей идеей. Они предназначены для того, чтобы удалить грязь и сделать кожу свежей и обновленной. Однако не все дерматологи поддерживают такой уход.

Не следует смешивать любые маски для лица, сделанные своими руками и содержащие агрессивные ингредиенты, такие как порошок древесного угля или клей. Эти компоненты на самом деле отшелушивают эфирные масла, клетки кожи, сальные нити, тонкие волосы. Кожа будет платить за это в будущем. Хотя процедура является безболезненной в момент проведения, она может серьезно повредить кожу.

Фрукты и орехи

Диета с высоким содержанием фруктов, богатых антиоксидантами, и хороших жиров, которыми богаты орехи, сделает кожу сияющей. Однако не пытайтесь втирать эти ингредиенты в кожу лица. Необходимо избегать физических эксфолиантов и скрабов для лица, особенно изготовленных из молотой ореховой скорлупы и фруктовых косточек. Частицы в этих скрабах часто имеют зазубренные края, которые довольно острые, в результате они вызывают тысячи микроскопических разрывов, которые повреждают нежную кожу лица.

Эти типы продуктов слишком агрессивны и в конечном итоге вызывают раздражение кожи. В качестве альтернативы лучше использовать химические эксфолианты. Вместо физического соскабливания верхних слоев кожи лучше применять химические растворы для мягкого отшелушивания.

Следует выбирать химические эксфолианты, содержащие гликолевую кислоту, которая представляет собой альфа-гидроксикислоту (АНА). Она содержится в сахарном тростнике и является стимулятором коллагена, который может уменьшить появление тонких линий и морщин на лице.

Какао-масло

Многие женщины используют это масло, чтобы избежать растяжек во время беременности. Однако это не лучший выбор, особенно для ухода за лицом.

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Какао-масло может помочь придать коже сияние, но при этом вызывает появление угрей и усугубляет ситуацию с прыщами. Необходимо всегда использовать некомедогенные увлажняющие средства, особенно если кожа склонна к акне.

Известно, что продукты, которые считаются комедогенными, закупоривают поры, что может привести к появлению пятен. Густое вещество, такое как масло какао, просто не позволяет коже дышать.

Гидрокортизоновый крем

Крем с гидрокортизоном можно использовать для очищения раздраженной или сильно сухой кожи. Однако это не так уж и безопасно для всей кожи. Дерматологи настоятельно рекомендуют не наносить крем с гидрокортизоном на лицо. Какие бы прыщи на лице ни появились, не стоит применять это средство. Этот крем лишь временно снимает покраснение, а при длительном использовании очень часто вызывает стойкие проблемы, такие как истончение кожи, дерматит или стероидные угри.

Не следует наносить на лицо стероидные кремы или гели, если это не рекомендовано дерматологом. Их использование может вызвать сыпь, спровоцировать развитие глаукомы при нанесение на кожу век и ухудшить течение некоторых кожных заболеваний.

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Гелевый или шариковый дезодорант

Дерматологи не одобряют применения традиционных дезодорантов и антиперспирантов. Антиперспиранты блокируют потовые железы, но в конечном итоге они блокируют и поры.

Использование гелевых или шариковых дезодорантов приводит к забиванию пор и может привести к появлению прыщей. Рекомендуется использовать порошковый дезодорант в качестве здоровой альтернативы.

Масло для загара

Дерматологи предупреждают, что масло для загара вредит коже. Нет необходимости загорать, чтобы сделать кожу темнее. Нужно принимать свой цвет кожи, так как солнце или ультрафиолетовые лучи в солярии не только повышают риск развития рака кожи, но и повреждают ее, приводят к появлению преждевременных морщин, снижают эластичность кожи.

Вместо масла нужно наносить солнцезащитный крем на основе оксида цинка или диоксида титана, поскольку такие средства отражают, а не поглощают солнечные лучи.

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Кремы против целлюлита

Кремы, уменьшающие целлюлит, могут показаться довольно заманчивыми. Производители обещают потрясающий результат, при этом не придется ежедневно делать множество приседаний, достаточно всего лишь нанести чудо-крем. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и действительно, так оно и есть.

Целлюлит — это результат сложного процесса, который нельзя изменить никакими кремами. Большинство продуктов против целлюлита могут вызывать обезвоживание кожи и даже пигментацию. Следует отказаться от этих кремов вообще, так как это пустая трата денег.

Щетки для лица

Как и жесткие скрабы и эксфолианты, щетки для лица не получили одобрения косметологов. Они слишком жесткие для ежедневного ухода, к тому же мы можем переусердствовать, даже не осознавая этого. Когда дело доходит до отшелушивания, не следует самостоятельно использовать щетку или очищающее средство для лица. Большинство из нас склонны переусердствовать, поэтому лучше оставить эту процедуру профессионалам.

Рекомендуется использовать эксфолианты с крошечными шариками, чем мельче, тем лучше, чтобы предотвратить появление царапин. Необходимо использовать мягкое и деликатное отшелушивающее средство и сразу после него наносить увлажняющий крем.

Эти щетки могут быть особенно вредными и раздражающими, если у вас очень чувствительная кожа. Хотя у этих модных технических чистящих средств есть много преимуществ, они не подходят для каждого типа кожи. Если имеется розацеа или купероз, использовать их категорически нельзя. Нужно применять средства на кремовой основе и действовать очень бережно.

Агрессивные средства

Косметологи рекомендует женщинам воздерживаться от любых умываний и других процедур с агрессивными химическими веществами. Нет необходимости использовать агрессивные ингредиенты, такие как бензоилпероксид от прыщей и ретинилпальмитат против возрастных изменений.

Наилучшим выбором будет уход с использованием таких ингредиентов, как масло чайного дерева и бамбуковое волокно.

Обязательно следует обращать внимание на этикетки на средствах по уходу за кожей. Если вы не уверены в каком-либо из ингредиентов, посоветуйтесь с дерматологом или откажитесь от него в пользу натуральной альтернативы.