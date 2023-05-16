Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Гибридная война США против ЧВК “Вагнер” в Африке

Гибридная война США против ЧВК "Вагнер" в Африке

Издание Politico опубликовало подробную статью о том, как Западу следует противостоять России в Африке.

Судя по тону статьи и мнению американских источников из властных структур, Запад намерен превратить Африку в главное поле битвы, – сообщает Automaticearth.

Среди африканских чиновников будет целенаправленно распространяться информация о том, что сотрудничество с ЧВК "Вагнер" принесет хаос в долгосрочной перспективе, несмотря на обещания русских принести мир и безопасность на континент. Это направление давления на африканцев обусловлено тем, что "Вагнер" и Кремль представляют долгосрочную угрозу интересам США в Африке.

Франция также уже пытается использовать эту тактику нагнетания страха, которая однако пока не показала свою эффективность.

Сейчас Запад продвигает идею о том, что "Вагнер" плодит в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали больше террористов, чем их уничтожает. Данное утверждение, конечно же, не соответствует действительности.

Самых настоящих террористов в Африке плодят Америка и Франция, которые тайно их вооружают и, как уже давно принято, представляют их "борцами за свободу".

Также доводится информация о том, что "Вагнер" своими действиями препятствует торговле и инвестициям, что направлено на вбивание клина между Пекином, давним инвестором в Африке, и Москвой.

Укрепляющийся российско — китайский альянс очень беспокоит США. Вашингтон делает всё, что его разбить.

Например, в конце марта Запад заявил, что "Вагнер" якобы убил в автомобиле китайских шахтеров. В дальнейшем эта ложь была разоблачена.

Суть российско-китайского сотрудничества в Африке частично сводится к тому, что Китай инвестирует в инициативу "Пояс и дорога", а Россия в лице ЧВК "Вагнер" обеспечивает их безопасность.

Такие страны, как Буркина-Фасо, Чад, Демократическая Республика Конго (ДРК) и Руанда, уже пострадали от этой пропагандистской кампании. Они вряд ли клюнут на западную наживку.

Лидер Буркина-Фасо заявил на прошлой неделе, что его страна находится в “стратегическом союзе” с Россией. При этом Чад выслал из страны посла Германии за вмешательство во внутренние дела. При этом западные СМИ развязали шумиху о том, что "Вагнер" планировал там осуществить государственный переворот.

Что касается Демократической Республики Конго и Руанды, то эти две страны в настоящее время ведут свою собственную гибридную войну друг с другом за богатый ресурсами восточный регион Конго.

Франция пытается использовать их конфликт по принципу "разделяй и властвуй". Однако несмотря на французские старания, российско-конголезские связи только укрепляются.

Кроме того, дезинформация США, направленная против "Вагнера" не помешала России и Руанде совместно защищать столицу ЦАР в конце 2020 года.

Вашингтон пытается максимально противодействовать растущей по всей Африке популярности "Вагнера". Однако ему не хватает доверия, чтобы с помощью одной только информационной войны вытеснить "Вагнер" из Африки.

Именно поэтому Запад будет всё чаще использовать вооруженные террористические группы, используя их для нападений, особенно на Чад, под "чужим флагом".

Чад является главной целью США, поскольку Вашингтону срочно нужен прокси-клиент на континенте для продвижения его интересов.

Комментарий: то есть, как Польша и Украина в Европе

Однако высылка Чадом посла Германии вместо российского посла, как того хотели США, показывает, что руководство страны не верит ни единому американскому слову о России.

Однако сейчас страна разделена. Часть территории контролируют официальные власти, поддерживаемые Россией. Другая часть Чада контролируется американо-французскими террористами, которые маскируются под "повстанцев".

Поскольку общественность уже "ожидает" переворота в Чаде с позиций ЦАР, якобы организованного "Вагнер", такое нападение вполне может быть инспирировано Западом.

США стремятся манипулировать этой региональной военной силой в своих интересах в их гибридной войне против "Вагнер" в Африке.

Это может принять форму вмешательства Чада в ЦАР и/или против "Сил быстрого реагирования", предположительно связанных с "Вагнер".

Кроме того, в этих целях Запад может использовать и Судан.

Если провокация Америки увенчается успехом, что это может ввергнуть часть Африки в затяжной конфликт, который рискует обратить вспять многополярный прогресс, начатый в прошлом прошлом году.

https://secretra.com/politics/5826-ssha-objavili-gibridnuju-vojnu-protiv-chvk-vagner-v-afrike.html – цинк

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