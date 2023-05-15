Московская программа модернизации поликлиник выполнена на 40%

Несколько лет назад в Москве была запущена масштабная программа модернизации поликлиник. В нее вошло свыше 200 амбулаторий. К сегодняшнему дню эта программа выполнена на 40%. Это значит, что порядка 80 поликлиник отремонтировано. Все они оборудованы по новому московскому стандарту. Обновленные поликлиники уже принимают пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После ремонта открылось 39 взрослых и 38 детских и три детско-взрослых поликлиники, расположенных в 62 районах столицы. “Общая площадь обновленных медучреждений на данный момент составляет более 270 тысяч квадратных метров”, – отметила Ракова. По ее словам, обновленные поликлиники очень просторные и светлые. В них есть все необходимое для диагностики и лечения заболеваний.

По новому стандарту московских поликлиник создаются комфортные условия как для пациентов, так и для врачей. Повышается доступность специалистов, расширяются возможности для диагностики и профилактики заболеваний, внедряются новые технологии.

“После капремонта в них обновляются не только фасад и коммуникации — меняется сам подход к организации медицинской помощи. Поликлиника становится комфортнее, функциональнее и современнее”, – рассказала заммэра.

Особое внимание уделяется планировке зданий. На первых этажах поликлиники – самые востребованные врачи. Кабинеты диагностики – рядом с профильными специалистами. Для медперсонала создаются комнаты отдыха, а для пациентов – зоны ожидания с эргономичной мебелью, телевизорами и кондиционерами.

Абсолютно во всех обновленных поликлиниках устанавливаются современное медоборудование: например, маммографы, аппараты УЗИ, рентген-аппараты, оборудование функциональной диагностики. В головных зданиях появляются магнитно-резонансные и компьютерные томографы, аппараты для

исследования костной ткани и для контроля состояния больных с

сердечно-сосудистыми патологиями.

Самый крупный объект, включенный в программу модернизации поликлиник – это медучреждение вЮрьевском переулке района Лефортово. Это девятиэтажное здание площадью почти 10 тысяч квадратных метров. В настоящий момент там проводятся ремонтные работы.