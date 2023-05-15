Трендовые прически лета-2023: 10 модных стрижек, которые подходят для женщин всех возрастов

К новому летнему образу непременно нужна модная стрижка. В 2023 году их выбор огромен. Лето не за горами, поэтому самое время попробовать великолепные современные прически, которые можно делать, независимо от длины, структуры и цвета волос. Вот десять лучших причесок на лето 2023 года.

Шикарная стрижка боб

Ни для кого не секрет, что прическа боб находится на вершине тренда. Многие знаменитости в настоящее время носят различные ее варианты, поэтому эта элегантная прическа так популярна. Ее можно будет видеть в течение всего лета. Одни из самых современных причесок — это энергичный боб и боб А-силуэта. Стрижки подходят как молодым, так и зрелым женщинами, так как выигрышно подчеркивают черты лица.

Боб можно носить в самых разных стилях, при этом он никогда не выйдет из моды. Эта стрижка идеально подходит для теплой летней погоды. Кроме того, это хороший способ изменить свой образ. Со стрижкой боб с коротким затылком не придется беспокоиться о том, что в жару будет некомфортно.

Чтобы создать совершенно новый летний образ, энергичный боб и боб А-силуэта можно сочетать с балаяжем, светло-коричневыми или светлыми бликами.

Такие прически действительно привлекательны и отлично смотрятся на людях с разными типами волос. Можно выбрать модную стрижку, независимо от того, какие у вас волосы – тонкие или густые.

Дерзкая пикси

Стрижка пикси идеально подходит для лета и отлично смотрится на женщинах всех возрастов. Независимо от того, носите ли вы очки или нет, вы можете мгновенно оживить свой образ с помощью этой короткой прически. Если вам уже за 50 лет, вы можете выглядеть моложе с этой стрижкой.

В последнее время набирают популярность гибридные прически, такие как бикси. Этим летом можно будет увидеть много стрижек бикси – комбинированную стрижку, сочетающую в себе пикси и боб. С бикси вы будете выглядеть просто потрясающе.

Короткая кудрявая стрижка (главное фото)

Она идеально подходит для жарких летних дней. Кроме того, всегда можно добавить объема короткой прическе, если сделать боковой пробор. Это дополнительно увеличивает объем, который обеспечивают кудрявые локоны.

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Дерзкая лохматая прическа с челкой

Если вы никогда не носили челку, возможно, пришло время это сделать. Лохматая челка с пробором придает образу бодрый и беззаботный вид. Такая челка намного веселее традиционной, поэтому она так популярна в наши дни.

Рваные пряди

Рваные пряди стали очень модными в 2023 году. У намеренно неровной многоуровневой стрижки переходы между уровнями необязательно должны быть плавными для достижения желаемого эффекта.

Прическа “Рэйчел” возвращается

С тех пор как в начале 1990-х годов вышел первый эпизод «Друзей», многие девушки захотели похожими на Дженнифер Энистон. В 2023 году ее прическа возвращается. Сегодня модно подстричься, как Рэйчел в прошлом.

Ступенчатая стрижка U-образной формы

Если требуется объем, лучше всего выбрать эту стрижку, так как она универсальна и хорошо отрастает. Для укладки потребуется использовать спрей для объема. Волосы нужно высушить феном с помощью керамической круглой щетки, чтобы пряди оставались упругими. Чтобы создать иллюзию более объемных волос, сушить феном следует сверху вниз и против направления роста волос.

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Объемная стрижка

Объемная прическа подходит для всех типов волос – от очень кудрявых до тонких. При выборе стрижки необходимо учитывать тип и текстуру волос. Те, у кого кудрявые волосы, оценят их естественную текстуру. Тонкие волосы также будут выглядеть выигрышно в этой технике. Нанесение сухого шампуня на линию роста волос придаст желаемый объем, а использование текстурирующего спрея сохранит его в течение дня.

Стрижка с челкой-шторкой

Челка-шторка, пожалуй, один из любимых стилей у женщин, и сегодня она набирает популярность, поскольку выглядят очень модно и в то же время отдает дань прошлому. Ее можно комбинировать с короткими, средними и длинными волосами.

Длинные прямые волосы с пробором посередине

Эта культовая прическа вернулась в тренды. Много лет она была не в моде. В 60-х и 70-х годах женщины часто носили прямые волосы с пробором посередине, и эта прическа по-прежнему остается элегантной.