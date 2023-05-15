 

Дюжев поделился с народом жизненной философией

15.05.2023, 22:20, Новости дня
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А потребовалось ему для этого всего лишь разместить отрывок стихотворения, которое написала поэтесса Наталья Головатюк. В этих строках содержится целая жизненная философия, которую Дмитрий Дюжев ловко подметил и продемонстрировал фанатам в телеграм-канале.

“Если хочешь понять человека, не слушай, что он говорит”, — так начинается небольшое произведение. Затем, по мнению автора и, в частности, Дмитрия Дюжева, нужно формально притвориться дождем или снегом, то есть незаметно поглядеть за объектом интереса со стороны.

“Наблюдай, как он входит к детям, к нищим, страждущим и больным”, — в этом заключается основная суть, которая заложена в стихотворении. Дмитрий Дюжев тонко намекает, что истинное лицо человека раскрывается, когда он взаимодействует с теми, кого в чем-то превосходит.

Таким образом артист оставил поклонникам пищу для размышлений, а они отблагодарили его красочными эмодзи в виде сердец и добрыми комментариями. “Вы лучший! Дмитрий Дюжев шикарный актер, дай Бог вам здоровья”, — отреагировали поклонницы звездного мужчины.

Напомним, артист совсем не кичится славой и не разбрасывается деньгами. Недавно он прокатился на метро и самокате перед началом престижного мероприятия. Наряженный в смокинг Дмитрий Дюжев решился проехаться на нетривиальном для звезд транспорте, чтобы не стоять в пробке.


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