Убрать блестки скотчем и обезжирить лицо магнезией: странные лайфхаки от стилистов, которые действительно работают

Как и любые профессионалы своего дела, стилисты в процессе работы нередко отклоняются от правил и изобретают собственные приемы, которые либо облегчают их труд, либо помогают справиться с внештатными ситуациями. Эти лайфхаки изобретаются на практике, а затем “уходят в народ”, после чего ими пользуются женщины.

Некоторые лайфхаки могут быть необычными и неожиданными, а некоторые – настолько странными, что звучат скорее как шутка, чем как действительно хороший совет. Тем не менее они работают, и сегодня мы поговорим именно о них.

Магнезия против жирного блеска

Все, кто хотя бы раз принимал молочко или раствор магнезии для того, чтобы справиться с проблемами пищеварения, вряд ли хоть раз предполагал, что эту белую жидкость можно наносить на лицо. Зачем? Потому что это средство способно очень хорошо обезжирить кожу, в экстренной ситуации заменив собой праймер. Просто нанесите раствор тонким слоем на наиболее жирные участки лица, вотрите, а затем нанесите тональный крем поверх. Завершите макияж так, как вы обычно это делаете.

Разумеется, этот лайфхак подходит лишь тем, кто страдает из-за быстро появлющегося на коже жирного блеска, когда косметика буквально тает на лице к середине дня. В других случаях магнезия лишь вызовет сухость кожи. Ну и еще должно быть очевидно, что это лайфхак для экстренных случаев – когда праймер закончился внезапно, или когда вы узнали, что вам придется носить один макияж до конца дня. Это не косметическое средство, и использовать его на постоянной основе точно не стоит.

Скотч против лишних блесток

Блестки на лице сейчас в большой моде. И если раньше их наносили только на веки и губы, то теперь они допускаются повсюду – на щеках, скулах, бровях, на носу и даже на всем лице. Если блестки попались не слишком хорошего качества, или же ваш макияж требовал сложного и масштабного нанесения, вы можете столкнуться с тем, что сиять будут те места, которые покрывать блестками не планировалось. Но как убрать их, не испортив весь остальной макияж и не переусердствовав?

Стилисты, которые часто сталкиваются с большим количеством блесток в макияже моделей на показах, придумали простой лайфхак: просто берется маленький кусочек скотча, прикладывается к нежелательным блесткам и резко снимается.

Блеск для губ на щеках

Замена румян помадой – очень старый лайфхак, о котором знают все. Но что насчет использования блеска для губ где-то, кроме самих губ? Конечно, прозрачная мерцающая текстура, даже если это блеск с розовым оттенком, не заменит румяна. Но зато вполне может сыграть роль хайлайтера! Если вы чувствуете, что к середине дня макияж стал тусклым, а с собой у вас только блеск, вы все еще можете добавить лицу сияния. Просто накрасьте губы, промокните их пальцами и затем разотрите оставшийся на них блеск по яблочкам щек и слегка над ними. Лицо мгновенно станет более живым, свежим и сияющим.

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Лайфхак не подходит вам, если лицо склонно к жирному блеску – в этом случае нанесение лишнего сияния будет иметь эффект, усиливающий этот недостаток.

Хлопчатобумажная футболка вместо полотенца

Влажные волосы эластичны и хрупки, а жесткие волокна полотенца могут испортить состояние ваших локонов. Вместо этого многие стилисты рекомендуют держать возле душа старую х/б футболку – промокните ей волосы, слегка выжимая их, но не трите и не “лохматьте” их.

Еще одна вещь, о которой говорят эксперты по красоте – не стоит завязывать влажные волосы. Даже если вы хотите, чтобы при высыхании они стали волнистыми – это того не стоит. Если ваши волосы хрупкие, то в мокром виде они будут тянуться и ломаться под резинкой.

Масло для быстрого блеска волос

Наносить масло на волосы перед выходом из дома может казаться странной и даже грязной идеей. Но оказывается, это лайфхак, которым пользуются многие стилисты.

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Иногда важный повод появляется спонтанно – вы не успели заметить, что ваши волосы потускнели, ослабли и потеряли блеск, или же заметили, но пока еще не успели устранить проблему, а красивая шевелюра нужна здесь и сейчас! Помойте локоны как обычно, затем высушите их с помощью специального крема для укладки феном и расчески с щетиной кабана. Завершите укладку, втерев в волосы небольшое количество арганового или оливкового масла – это создаст эффект полировки. Поскольку масло будет ловить и отражать свет, шевелюра сразу же начнет выглядеть более здоровой и ожившей.

Но, конечно, это способ для экстренного случая.

Вот какие лайфхаки советуют стилисты для быстрого восстановления поврежденных волос:

Ополаскивание яблочным уксусом, смешанным с водой. Это поможет закрыть кутикулярный слой волос, постепенно восстанавливая их блеск. Маска из кокосового масла (столовая ложка) и меда (чайная ложка). И мед, и кокосовое масло являются хорошими увлажняющими средствами – их комбинация поможет влаге задерживаться внутри очень сухих волос. Кокосовое масло во время мытья головы для дополнительного ухода. Этот продукт может помочь сухой, шелушащейся или склонной к перхоти кожей головы.

Сушка волос на воздухе вместо фена

После дорогого окрашивания волос очень хочется, чтобы цвет продержался в первозданном виде как можно дольше. Обзаведитесь несмываемым кондиционером и используйте его для укладки во время сушки волос без фена. Для этого после мытья волос нанесите продукт на кончики, уложите волосы, насколько это возможно, и дайте им высохнуть без фена. Идеально, если в теплое время года вы сможете выйти на улицу и дать волосами высохнуть прямо на открытом воздухе. Если это получится сделать хотя бы раз в неделю, волосы смогут отдохнуть, а значит, они будут лучше держать цвет.

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Кондиционер фиолетового цвета для сохранения блонда, а также светоотражающие тени на корнях до следующего окрашивания также являются лайфхаками, которые рекомендуют профессионалы.

Кондиционер до шампуня, а не после

Этот лайфхак пригодится тем, кто хочет видеть больше объема на своих волосах. Хитрость заключается в том, что для тонких волос кондиционер может быть слишком тяжелым. Полностью вымыть его без шампуня невозможно, а значит, после высыхания утяжеленные, но слабые пряди просто повисают вокруг лица. Поменяв последовательность, вы все еще получите всю пользу от кондиционирования, но волосы будут легкими, как будто вы использовали только шампунь и ничего больше.

Еще один лайфхак – использование осветляющего шампуня. Если вы не хотите менять цвет своей шевелюры, используйте его всего раз в неделю – такой шампунь удалит налет и любые остатки уходовых средств и грязи, которые тоже утяжеляют волосы.

Пудра на ресницах

Девушки, которые используют не очень качественные тени, имеющие привычку осыпаться на ресницы, уже давно заметили – если не отряхивать осыпавшийся порошок, а сразу же нанести тушь, ресницы будут выглядеть объемнее и гуще.

Эксперты в области красоты не рекомендуют ради этого пользоваться осыпающейся косметикой, но сам принцип вполне можно использовать. Нанесите один слой туши на ресницы, а затем тут же посыпьте их пудрой, детской присыпкой или кукурузным крахмалом. Важно не дать туши успеть высохнуть, чтобы порошок приклеился. Затем аккуратно нанесите еще несколько слоев туши, стараясь не стряхивать пудру с ресниц. Вы получите такой же объем, как у моделей на подиуме!

Что касается накладных ресниц, то у стилистов и для них есть лайфхак: перед тем как приклеивать, накрутите их на палец. Это придаст ресницам более гибкий и естественный вид.