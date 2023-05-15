Мнение: Почему финнов мы не переубедим

В комментарии снова принесли кусочек из Куприна про русских варваров. Цитату разместили неокомми, так как нелестная для нас зарисовка относится к 1908 году, а дореволюционную Россию эти товарищи считают филиалом ада на Земле. Кроме того, история про бессмысленно злобных русских, под сапогом которых стонут милые цивилизованные народцы, хорошо ложится на ленинскую идею борьбы с «великорусским шовинизмом».

Вообще, забавно получается. Как речь заходит про «подвиги» Ленина или Сталина, так сразу начинается: «не пинайте мёртвых львов», «к истории надо относиться с уважением», «критика Сталина — удар по России». Однако та же логика с громким щелчком разворачивается на 180 градусов, стоит только теме беседы сместиться на Николая II или, не к ночи будь помянут, Ельцина. Тут внезапно оказывается, что критиковать правителей России не только можно, но и нужно — принципы мёртвого льва и уважения к истории действуют только на ограниченный круг из двух заслуженных большевиков.

Процитирую из рассказа Куприна тот фрагмент, которым меня хотели устыдить за моё имперское прошлое (ссылка):

Так близко от С.-Петербурга, и вот — настоящий европейский город (Хельсинки). С вокзала выходим на широкую площадь, величиной с половину Марсова поля.

<…>

О поголовной грамотности финнов все, конечно, слышали, но, может быть, не все видели их начальные народные школы.

<…>

Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам.

<…>

Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.

— Вот дурачье так дурачье. Ведь этакие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов… Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово — чухонцы.

А другой подхватил, давясь от смеха:

— А я… нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.

— Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!

И тем более приятно подтвердить, что в этой милой, широкой, полусвободной стране уже начинают понимать, что не вся Россия состоит из подрядчиков Мещовского уезда Калужской губернии.

Начнём с того, что если уж господин Куприн для нас авторитет, то следует заслушать для равновесия и его мнение о большевиках. Цитирую, это 1919 (ссылка):

25 октября старого стиля 1917 года в управление всем Российским государством вступил Владимир Ленин и вот уже два года в полной мере самодержавно правит Россией. Он заключил позорный мир с Германией, он впустил германские полки разорять русскую землю, он порвал всякие дружеские отношения с нашими старыми союзниками англичанами и французами, он вместе с немцами устроил самостоятельную Украину, и он же источил русскую землю кровью, уничтожил десятки тысяч людей в тюремных застенках и под орудиями пытки палачей, он призвал наемных китайцев и латышей, чтобы пытать и уничтожать русских людей, он задушил русскую свободу и вернул Россию к самым темным временам бесправия, полицейского режима, пыток и казней. В страшные времена Иоанна Грозного русскому народу легче жилось и дышалось, нежели в Советской России в неистовые времена Владимира Ленина…

Да, промахнулся господин Куприн. До революции ему представлялось, будто Российская Империя плоха, да и сами русские нехороши, куда уж нашему диковатому народу до цивилизованных финнов с японцами. Однако в 1917 оказалось, что когда к власти пришли социалисты, начали они отнюдь не с галантных книксенов…

Теперь об инциденте с карикатурными жлобами, которые, пользуясь отсутствием контроля, осквернили шведский стол на станции Антреа. Будучи предпринимателем, я вижу ситуацию с другой стороны, со стороны тех, кто такие шведские столы организует.

Когда вы убираете условный прилавок между собой и покупателем, когда вы позволяете покупателю свободно заходить к вам в магазин, трогать товары, примерять их и так далее, вы увеличиваете продажи. В современных российских магазинах кассы ставят в глубине торгового зала, а не на выходе — в расслабленной атмосфере дружеского доверия покупателям проще решиться на покупку. Вредители или воришки есть всегда, это понятно, но их на два порядка меньше, чем нормальных людей. Простой расчёт: доверие к покупателям увеличивает продажи на 10%, но при этом 1% товаров у вас воруют или портят. Выгодно закрыть глаза на воровство — разумеется, выделив определённый бюджет на поимку и наказание вредителей.

Мы пришли к этой формуле относительно недавно. В советские времена о доверии к покупателям и речи не шло, так как хозяев у магазинов не было, а общество, в свою очередь, считало мелкое воровство чем-то нормальным. Оправдание воровства строилось на трёх тезисах:

1. Сколько у государства ни воруй, своего не вернёшь.

2. Купить из-за дефицита не могу, приходится красть.

3. Я бедный, мне можно.

В девяностые мы вернулись к капитализму, и постепенно, за 15-20 лет, мышление покупателей тоже пришло в норму. Русский народ при этом остался тем же самым — форма черепов у нас не изменилась. Мы более разумно обустроили свою страну, вот и всё.

Рассказ Куприна про Финляндию является классикой эпоса лимитрофов. Аналогичные истории про русских варваров рассказывали друг другу и на Украине, и в Грузии ещё в советские времена. Дескать, посмотрите, как всё чисто у нас, и как всё грязно у этих пьяных вороватых русских. Я не буду цитировать конкретные сравнения, там всё примитивно и прямолинейно, как на известной картине Васи Ложкина про Родину и Заграницу.

Неизбежным следствием тиражирования историй про русских варваров становится болезнь, которую я затрудняюсь правильным термином определить — то ли русофобия, то ли нацизм. Современные финны в массе своей убеждены, будто мы хуже их просто потому, что мы — русские. Они полагают, будто мы глупее, слабее, трусливее и грязнее. Разумеется, финны также почитают нас бесчестными, агрессивными и склонными к пьянству.

Отчасти из-за этого финны охотно присоединились к прокси-войне США против России в 2022: финны обозначили своё участие кражей русских денег, поддержкой боевиков, тиражированием «кровавого навета» на русских, и попыткой уничтожить русскую экономику при помощи санкций. А так как финны, будучи нормальными европейцами, слушать «варваров» совершенно не склонны, они свято убеждены в своей правоте. Логика тут такая: «финны — добрые и благородные люди, следовательно, если Финляндия напала на Россию, значит русские чудовища сами нас к этому вынудили». Кстати, возвращаясь к шведскому столу Куприна, европейская уверенность в своей правоте имеет и свои плюсы. Развитые традиции травли помогают европейцам поддерживать порядок, пусть и довольно дорогой ценой.

Полагаю, переубедить лимитрофов невозможно. У нас с вами имперское мышление: мы можем посмотреть на ситуацию с разных сторон, понять точку зрения условного финна. Дескать, когда-то давно Александр I оккупировал свободолюбивых финнов, потом те отвоевали свободу, но СССР напал на мирную Финляндию в 1939 и оттяпал у неё Карелию. В 2022 безумный Путин решил захватить украинские земли, так что следующей на очереди у захватчиков наверняка снова будет маленькая Финляндия. Что касается воровства русских денег, так русские заслужили. Попытка сломать экономику России санкциями? Мы наказываем русских за их агрессию. Поддержка украинских боевиков? Помогать борцам за свободу — наш почётный долг. Распространение «кровавого навета» на русских? Это не навет, а чистая правда, русские действительно совершают страшные преступления на Украине.

Финны на проговаривание российской точки зрения не способны. В их культуре деление «свой-чужой» настолько сильно, что они в принципе не понимают, что у русских какая-то точка зрения есть.

Простой и железный аргумент: в 2022 финны украли русские деньги и ввели против нас санкции, хотя мы не нападали ни на Финляндию, ни на Евросоюз. Мы их не трогали, они на нас напали. Следовательно, финны — агрессоры. Но нет: объяснить эту логику среднему финну невозможно. Финн не понимает, почему русские считают его агрессором: он вообще не способен осознать, что у русских в голове есть что-то помимо водки, зависти и желания убивать.

К счастью, нам и не нужно ничего объяснять ни финнам, ни прочим европейцам, ни американцам. Время работает на Россию, при этом по мере деградации Запада там постепенно растёт число адекватных людей, которые понимают, что классическая позиция превосходства белого человека не только аморальна, но и фактически неверна.

Финнов тем временем лишают виз на границе с Россией, куда они привыкли ездить за дешёвым бензином (ссылка).

Сомневаюсь, что это лучшее решение: я полагаю, что хоть финны и являются объективно нашими врагами, нам следует продолжать и общаться с ними, и торговать, так как это в наших интересах. Я знаю, что моё мнение непопулярно — у нас всё ещё принято считать, что с врагами не надо говорить, во врагов надо стрелять. Отвечу на это словами Михаила Лермонтова, которые за прошедшие 200 лет стали только вернее. «Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы».