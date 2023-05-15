Мнение: “Миф о блокаде” и борьба с памятью в совке

К моему посту о блокаде – больше 700 комментов, взбесившиеся анонимы вопят “посадить!”, “сколько можно очернять!” и т.д. То есть – спустя 75 (!) лет после прорыва блокады бурление говен просто фантастическое, сталинисты и “государственники” вопят так, как будто это ИХ обвиняют в том, что они допустили блокаду и все связанные с нею ужасы. Почему? А ответ очевиден: потому что сам факт того, что блокаду допустили и три года ничего не могли с ней сделать, что миллион двести тысяч советских граждан умерли от голода – а вся огромная страна была “за речкой” и “ничем не могла помочь” – постыден.

И, кстати, сама-то Соввласть – в лице тов. Сталина и его башибузуков – это прекрасно понимала! Я тут полез уточнять, что это был за “самодеятельный музей Блокады”, о котором написала Чижова в своей статье, когда и почему его уничтожили – и наткнулся в Сети на интереснейшие подробности. Музей, оказывается, уничтожили не в 1946, а в 1949 году, в рамках, судя по всему, “ленинградского дела” – но какова была риторика у тех, кто его громил… “Только врагам мог понадобиться миф о блокаде, чтобы принизить роль великого вождя!” Ничего не напоминает?

Уничтожение музея

“В сентябре 1949 года во второй по величине после Эрмитажа музей Ленинграда, что располагался на Гангутской улице, прибыла бригада рабочих с ломами и лопатами. Но возглавляли ее не бригадиры в спецовках, а суровые офицеры в фуражках с голубыми околышами – из НКВД. Прибывшие рассыпались по залам и принялись громить экспонаты, срывать со стен картины, ломами разбивать гипсовые скульптуры, бить витрины. Документы, картины, карты, диаграммы, дневники и письма кипами выволакивали во двор, сваливали в кучи и сжигали. Так в городе на Неве был уничтожен легендарный Музей обороны Ленинграда.

Для уничтожения экспозиций потребовалось несколько дней – опустошить 37 огромных залов было нелегко. И каждый день приезжали «рабочие» и крушили все подряд. Были разрушены большие панорамы «Дорога жизни», «Прорыв Балтфлота из Таллина» и другие. Ветер нес по окрестным улицам обрывки плакатов, военных документов, писем с фронта. Говорят, что кое-что успели подобрать и спрятать прохожие. В том числе легендарный дневник Тани Савичевой…

«Никакой изоляции не было!»

Незадолго до этого погрома в Ленинград из Москвы прибыла специальная миссия во главе с ближайшим родственником Маленкова – второго в то время после Сталина в СССР человека – Дубининым. Прибывшие тут же направились в музей, где в этот момент шла экскурсия. Дубинин грубо прервал экскурсовода, потребовал у посетителей немедленно покинуть музей и объявил о его закрытии. После этого он приказал собрать сотрудников и выступил перед ними с речью. По свидетельству историков, Дубинин сказал следующее: «Откуда вы набрали столько ужасов? Были, конечно, отдельные, единичные случаи, но они не типичны . Были в стране и в Ленинграде временные трудности. Никакой изоляции Ленинграда не было. Товарищ Сталин всегда был с вами!»

После этого маленковский эмиссар сообщил сотрудникам, что все они уволены. Сам Маленков прибыл в Ленинград 30 августа. Вместе с ним из Москвы приехали министр госбезопасности Абакумов, член Оргбюро ЦК ВКП(б) Андрианов и большая команда чинов поменьше, которая занимала половину состава «Красной трелы». Специально для нее очистили гостиницу «Октябрьская», где и разместились приехавшие. На экстренно созванном объединенном пленуме обкома и горкома Маленков выступил с погромной речью. Он объявил изумленному залу, что в Ленинграде орудует партийная оппозиция – кучка «врагов народа», которая противопоставила себя сталинской политической линии. «Свили антисоветское гнездо!» – в ярости кричал Маленков.

«Заговор антисоветчиков»

Как это ни странно, «зловещий заговор антисоветчиков» московский гость связал с музеем. Как рассказывали потом очевидцы, размахивая в воздухе доставленным ему музейным путеводителем, словно свидетельством крамолы, Маленков заявил: «Только врагам мог понадобиться миф о блокаде, чтобы принизить роль великого вождя!»

Далее он сказал, что в музее умышленно преувеличивались факты мук и страданий ленинградцев в годы войны с целью дискредитировать «руководящую и направляющую роль партии». В залах вывешивались портреты руководителей Ленинграда, по своим размерам превышающие портреты Сталина и других вождей советского государства, и т. п. Закончив речь, Маленков спустился с трибуны в замерший от ужаса зал и, уже понизив голос, доверительным тоном сообщил собравшимся, что в музее будто бы обнаружены «горы оружия», что является явным доказательством… «подготовки террористического акта в случае прибытия в Ленинград товарища Сталина» и организации затем государственного переворота. Оружие в музее и в самом деле было. Даже танки, пулеметы, пушки и самолеты. В том числе самолет Героя Советского Союза Плоткина, летавшего из кольца блокады бомбить Берлин. Разумеется, что все оружие было в нерабочем состоянии, стрелять из него было уже нельзя, а значит, и использовать для мифических «терактов». Но самое главное, что речь шла о ценнейших экспонатах, исторических свидетельствах мужества и геройства защитников города”.

http://fulltext.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/Spbd080908_2.pdf

И о самом музее.

Народный музей

Музей обороны Ленинграда начали создавать во второй половине 1943 года. В это время немцы усиленно обстреливали город, ленинградцы продолжали жить на скудные пайки. Но уже 1 мая 1944 года – и это тоже был настоящий подвиг – музей был открыт. В уничтоженном музее был иссеченный осколками легендарный ленинградский блокадный трамвай, а рядом – кучи окровавленной одежды его погибших пассажиров. Огромные обезвреженные авиабомбы, которые сбрасывали на город немцы. Уникальные диорамы, созданные лучшими художниками по свидетель-ствам участников сражений. Несколько залов были посвящены теме людоедства и другим ужасам, которые творились в умиравшем от голода городе. Можно сказать, что это был еще и первый поистине народный музей. Многие экспонаты принесли сами ленинградцы: хлебные карточки, буржуйки, лампочки-коптилки, саночки, на которых возили воду и трупы, и многие другие реликвии блокадного быта. Были в коллекции ордена павших героев, именные пистолеты, наградные грамоты, бесценные фотографии и многие свидетельства героической обороны. Конечно же, в нем на все лады восхвалялся и великий «вождь всех народов». Повсюду висели его огромные портреты, а в центральном зале Победы возвышалась громадная скульптура Сталина в полный рост. Так что дело вовсе не в том, что изображения вождя были «не того размера». Все эти каноны в те времена соблюдались строжайшим образом. Кому же он мешал?Так почему же тогда музей был уничтожен? Кому он мешал? Разумеется, что в те времена это могло быть сделано по приказу только самого Сталина. Война уже отгремела, она закончилась для предводителя СССР величайшим триумфом, ему, как «победителю фашизма», «спасителю человечества от коричневой чумы», воздавались небывалые почести. Положение тирана было прочно как никогда. Однако Сталин был верен себе, своей злодейской тактике постоянного поддерживания в стране атмосферы страха и террора. На этот раз жертвой было выбрано руководство Ленинграда. Жданов уже умер, и молодые и энергичные руководители города вызывали у маниакального Сталина подозрение. Отсюда и так называемое «Ленинградское дело», разгром и физическое уничтожение всей верхушки послевоенного руководства города. По сфабрикованным обвинениям все они были расстреляны.

Был арестован и директор музея блокады Лев Раков, по профессии – историк античности. В чем его обвинили? Да в том же, в чем и других, – в соучастии в «заговоре против Сталина», которого не было. Вынесли смертный приговор, который потом заменили на 25 лет лагерей. Раков отсидел 7 лет и был освобожден уже после смерти Сталина в 1956 году, больным и измученным человеком. Прожив еще 10 лет, он умер. Музей попал в жернова карательной машины, наверное, потому, что никакой другой «крамолы» в измученном блокадой городе найти было нельзя. А еще потому, что он раздражал Сталина. Сам он в музее не был, но ему о нем, конечно, докладывали, и упоминание об ужасах блокады его раздражало. Раздражало потому, что сам Сталин со своими бездарными соратниками был главным виновником катастрофы на фронте, что привело к окружению города, а потом – к небывалым страданиям его жителей, гибели сотен тысяч ленинградцев. Уничтожение музея было, по сути, уничтожением улик преступником, который заметал следы своего преступления. В 1989 году Музей обороны был восстановлен и торжественно открыт. Однако многое из того, что варварски уничтожили, восстановить уже было нельзя” (2019).