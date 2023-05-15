 

Угроза мировому порядку — в Японии обеспокоены тем, что РФ и Китай укрепляют военное сотрудничество

15.05.2023, 21:15, Новости дня
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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и российская спецоперация в Донбассе тесно связаны. По его словам, сотрудничество РФ и Китая несёт в себе угрозу для миропорядка, поэтому он призывает западных лидеров не забывать про Китай на фоне помощи Украине, пишет Fox News.


AP

Япония предупреждает, что Китай и РФ расширили военное сотрудничество в попытке подорвать нынешний мировой порядок в Азии и за её пределами, пишет на своём сайте Fox News.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что спецоперация РФ на Украине «поколебала саму основу международного порядка» и что мир должен объединиться в поддержку Украины.

По его словам, сотрудничество Китая и РФ открывает дверь для «аналогичных проблем» в других регионах и угрожает «существующему порядку, который лежит в основе нашего мира и процветания, но может быть коренным образом перевёрнут».

Япония продолжает поддерживать Украину. При этом Китай заявил, что занимает нейтральную позицию в украинском конфликте, хотя и объявил о «безграничных» отношениях с Россией и обвинил США и НАТО в провоцировании войны в Европе.

Хаяси, выступавший на встрече министров иностранных дел стран Европы и Индо-Тихоокеанского региона в Швеции, обвинил Китай в том, что он «продолжает и усиливает свои односторонние попытки» заполучить спорную территорию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и в активизации военных действий вокруг Тайваня. Китай заявил, что защищает свой суверенитет в Южно-Китайском море.

При этом Китай проводит совместные военные учения с Россией. «Кроме того, Китай и РФ укрепляют военное сотрудничество, включая совместные полёты бомбардировщиков и совместные военно-морские учения в окрестностях Японии», — заявил Хаяси.

Выступая перед журналистами на конференции, Хаяси предупредил, что нынешняя ситуация на Украине и действия Китая в Тихом океане «неразделимы». Он призвал европейских лидеров серьёзно отнестись к китайской угрозе. «Поэтому очень важно и очень символично то, что европейские министры, а также министры из Тихоокеанского региона совместно обсуждают эти вопросы здесь, в Стокгольме», — приводит Fox News слова Хаяси. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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