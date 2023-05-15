Скандалы: Организаторов акции с проекцией солдата вермахта в Петербурге проверят в СК РФ

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку сообщества «Питер читает», которое устроило акцию «Питер чтит» в Петербурге, сообщают СМИ

Световая проекция послужила возникновению скандала из-за появившегося на фасадах зданий и Троицком мосту изображения офицера в нацистской форме. Проекция вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи Сети и эксперты различного уровня активно обсуждают акцию, устроенную ко Дню Победы при поддержке петербургских властей.

В результате СК РФ потребовали разобраться в скандале с сомнительным изображением. Запрос о выявлении возможного умышленного преступления по признакам оправдания нацизма направила юрист Ирина Баханович. Так, в рамках проверки привлекут специалистов в области истории для анализа элементов одежды солдата на сходство с формой вермахта.

Напомним, к 9 Мая литературное сообщество устроило акцию . Дизайнеры создали проекцию с солдатом и его семьей, размещенную на исторических зданиях и Троицком мосту. Однако горожане увидели на изображении не солдата РККА, а офицера вермахта.

СМИ писали , что такое масштабное мероприятие не могли провести без поддержки администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Вероятно, акцию согласовал Комитет по печати под председательством Владимира Рябовола.

Марина Малахова