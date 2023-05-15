Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Упрощенка для иностранцев участвующих в СВО
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Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, участвующим в СВО, получать гражданство РФ в упрощенном порядке
На днях Бастрыкин также поднимал вопрос более активного привлечения мигрантов к участию в СВО. Видимо это следующая итерация совершенствования законодательства в плане выдачи гражданства.
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Источник: Colonel Cassad
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