Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Упрощенка для иностранцев участвующих в СВО

Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, участвующим в СВО, получать гражданство РФ в упрощенном порядке

На днях Бастрыкин также поднимал вопрос более активного привлечения мигрантов к участию в СВО. Видимо это следующая итерация совершенствования законодательства в плане выдачи гражданства.

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