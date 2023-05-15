Платья в стиле бохо и ансамбли из двух частей: 10 самых стильных модных тенденций лета для женщин за 50 лет

Приближается новый сезон, а это означает, что приходит время сменить весенний гардероб на стильный летний. Чтобы презентовать эффектные образы, следует ориентироваться на актуальные тренды. Разбираемся, какие вещи будут в моде для женщин за 50 лет.

Изделия из денима

Джинсовая одежда предназначена не только для молодежи. Зрелые женщины также могут создавать стильные луки из изделий из такого материала. Например, очень изысканно и модно смотрится длинное джинсовое платье.

Вязаные крючком вещи

Еще одна актуальная тенденция на лето-2023 — это вязаные крючком вещи. Например, имеет смысл обратить внимание на длинный вязаный кардиган и использовать его в качестве накидки в прохладную вечернюю погоду.

Платья в стиле бохо

Богемная эстетика всегда ассоциируется с женственностью и элегантностью. Вот почему нужно обязательно пополнить гардероб платьями в таком стиле. Можно отдать предпочтение изделию длины макси или мини, подчеркнув талию поясным ремнем.

Юбка макси

Это базовый предмет гардероба, который хорош своей универсальностью. Его легко интегрировать как в офисно-деловой, так и в повседневный лук. Например, длинную светлую юбку можно сочетать с блузой с декором в виде большого цветка и наброшенным на плечи блейзером или жакетом. Добавят нотку неформальности кеды или кроссовки.

Ансамбли из двух частей

Готовые комплекты, состоящие из юбок и блуз (или блейзеров) еще недавно считались старомодными. Сейчас они вновь вернулись в моду. Чтобы в образе отсутствовали нотки ретро, лучше подобрать одежду актуального фасона. Например, юбку, расклешенную книзу, и блузу с двубортным воротником и поясом.

Брючные костюмы

Для создания изысканного делового образа нет ничего лучше, чем брючный костюм. Следует избегать облегающих изделий, а вместо них брать вещи оверсайз. В идеале комплект должен состоять из широких брюк и блейзера на несколько размеров больше.

Блейзер оверсайз

Эту вещь лучше всего летом сочетать с шортами. Шорты не должны быть короткими: пусть они будут чуть выше колена. Нейтрального оттенка футболка и балетки или туфли на невысокой танкетке гармонично дополнят лук в повседневном стиле.

Одежда зеленого цвета

Если говорить о самом актуальном цвете на летний сезон, то, безусловно, это зеленый. Поэтому можно смело создавать монохромные образы с вещами подобного оттенка.

Мешковатые джинсы

Облегающие штаны не в моде, поэтому стоит отдавать предпочтение тем, которые свободного или мешковатого кроя. Их можно сочетать с относительно облегающим верхом, например, футболкой или майкой.

Атласные изделия

Вещи из атласа следует использовать для создания изысканного и нарядного образа. Например, предназначенного для посещения торжественного мероприятия.