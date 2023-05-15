Матовый бант купидона и с эффектом омбре: пробуем косметический тренд 90-х годов – темную подводку для губ

Черная подводка для губ была одним из самых ярких трендов девяностых. Только в те годы девушки обычно обводили губы без растушевки. Таким образом вокруг губ как бы появлялось достаточно толстое по ширине черное обрамление. Сейчас появились другие вариации такого мейк-апа. Вдохновляемся идеями.

В готическом стиле

Обведите губы по контуру черным карандашом, затем сделайте растушевку внутрь. За пределы губ не нужно выходить, оставьте четкие и ровные симметричные линии. Затем нанесите немного фиолетовой помады на губы там, где закончилась черная растушевка. Наконец в самый центр губ нанесите немного алой помады.

У вас получится красивый переход от черного цвета к красному. С таким мейк-апом можно смело отправляться на готическую вечеринку.

Огненно-красный глянец

Очень красивый макияж губ, который дополнит ваш вечерний образ. Начните с того, что обведите губы черным карандашом тонкой линией. Затем покройте их темно-красной (бордовой помадой). В самый центр, для объема, нанесите более яркую алую помаду. Покройте блеском для губ (лучше прозрачным), чтобы сделать губы сочными и влажными.

Блеск и сияние

Хорошее решение как для вечернего макияжа, свидания или посещения торжественного мероприятия. Сделать такой мейк-ап не составит труда. Аккуратно обведите губы черным карандашом, затем нанесите коричневый блеск с блестками. Не покрывайте толстым слоем: пусть проявится ваш естественный цвет губ.

Прекрасной идеей будет подобрать тени для век в тон к макияжу губ, чтобы создать целостный ансамбль.

Розово-черное омбре

По аналогичному с предыдущими вариантами принципу делается данный макияж. Сделать упор нужно делать на растушевку. Вы можете поэкспериментировать и оставить больше темного оттенка на верхней губе, нежели на нижней, либо же наоборот.

Учтите, что чем темнее губы, тем меньше они кажутся. Поэтому вы можете подкорректировать то, что вам хочется. Например, если есть желание сделать пухлой нижнюю губку, тогда сделайте минимальную черную растушевку по контуру, внутри покройте губы розовой помадой, а затем сверху – блеском для создания «влажного» эффекта.

Оттенок апельсина

Если вам очень импонирует эстетика девяностых, тогда можете попробовать такой вариант. В данном случае стоит сыграть на контрасте между контуром в виде черной подводки, и помадой цвета апельсина. Получается несколько экстравагантно, с ноткой ретро, но очень симпатично.

Матовый бант Купидона

Если вам нужен очень смелый и экстравагантный образ, тогда та идея точно вам понравится. Суть заключается в том, чтобы черной подводкой обвести губы по контуру, нарисовав в середине нижней и верхней губы полоски внутрь. Далее все растушуйте, оформите «бантики». Заполните пустоты розовой или коричневой помадой, покройте блеском.

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Естественный

Самый легкий и простой макияж губ, но здесь важно соблюдать особую аккуратность. Просто очертите контуры губ черным карандашом. Линии пусть будут тонкими и без растушевки. Если хотите, можете выйти немного за пределы губ. Пустоты внутри заполните блеском для губ или нюдовой помадой.

Матовый

Интересное решение — это покрывать черный контур помадой другого цвета. Вы будете удивлены, ведь, хотя темного оттенка и не будет, красивое обрамление все равно останется. Лучше всего в данном случае брать не влажный блеск для губ, а матовую помаду. Причем густо ее наносите только посередине, а не там, где очерчены черные контуры.

Тотал блэк

Весьма экстравагантный вариант (на главном фото справа) — это сделать полностью черные губы. Просто обведите губы черной подводкой, затем нанесите черную губную помаду, а сверху блеск. Кстати, если есть желание, то можно обойтись и без блеска, а оставить матовые губы.

Выцветшие

Оригинальное решение — это создать иллюзию того, что помада будто бы стерлась в середине губ. То есть, сразу они как будто все были черными, но потом проявился естественный цвет. Как это выглядит, можно посмотреть на главном фото слева. Принцип создания такого макияжа для губ аналогичен пункту с черно-розовым омбре.

Бордовые

Вы можете сочетать черную подводку для губ с помадой любого темного оттенка, если не хотите, чтобы было видно контура. Например, симпатично смотрится мейк-ап в бордовых тонах (на главном фото в центре). Еще можно использовать фиолетовый или темно-коричневый цвет.