Жандармы в кадре приветствуются, плакаты — нет

Демонстрантов перед каннским фестивальным дворцом не ждут, но они все же собираются попасть в кадр.



Канны. Фото: Terence Baelen / Starface / ZUMA Press / ТАСС

Префектура Приморских Альп издала указ, запрещающий любые демонстрации в Каннах вокруг набережной Круазет и на дорогах общего пользования на время проведения 76-го фестиваля с 16 по 28 мая. «Наш указ идентичен указу предыдущих лет», — заверяют в префектуре.

Указ, подписанный префектом Приморских Альп Бернаром Гонсалесом, принят, как уверяют чиновники, исключительно из-за мер безопасности, «в связи с событием международного характера исключительного масштаба, на которое съезжаются до 120 000 человек и камеры со всего мира».

Чиновники подчеркивают, что запрет никак не связан с нынешним напряженным социальным контекстом. Просто из-за ожидаемого скопления людей, сотрудников полиции, назначенных для обеспечения безопасности мероприятия, «не смогут устранить все нарушения общественного порядка», которые вполне вероятны.

Итак, ни развернутых знамен, ни скандирования лозунгов. В Сети это решение вызвало волну негативных откликов. Некоторые пользователи сравнивают его с позицией российских властей, запрещающих демонстрации.

Конфедерация свободных профсоюзов (CGT) все равно обещает «сделать свое кино» на фестивале, несмотря на запрет публичных политических акций.

Профсоюз требует, чтобы международный кинематограф стал голосом оппозиции французской пенсионной реформы.

CGT намерена обойти ограничения и уже запланировала различные действия. Они призывают сотрудников гостиничного сектора собраться 18 мая на привокзальной площади Карлтона, на частной эспланаде, не попадающей в периметр запрета.

21 мая на бульваре Карно пройдет и объявленная демонстрация. Организаторы обещают заявить о своем отказе от пенсионной реформы и от страхования по безработице и ее последствий. Бульвар Карно также не входит в «фестивальное пространство» Канн. Но представители CGT не исключают и иных «неожиданных действий».

На 76-м Каннском фестивале заявлен высокий уровень видеоконтроля, все будет находиться под усиленной охраной тысячи полицейских, жандармов и частных охранников. Установлены 833 камеры видеонаблюдения, по одной на 88 жителей, «это самая густая сеть во Франции», — уверяют в мэрии. К полицейским департамента общественной безопасности и жандармам добавляются четыре роты CRS (гвардия гражданской национальной полиции), а также «почти 200 агентов муниципальной полиции Канн, в которую входят кинологическая бригада, конная бригада и байкеры, присутствующие днем, как ночью», — сообщает муниципалитет Канн.

Красная дорожка, звезды, вечерние туалеты и смокинги монтируются с конной полицией, а вот с плакатами и противоправительственными лозунгами — нет. Так считают в мэрии.

Что касается гламура, то звезд первой величины здесь ждут с нетерпением. И их имена не перестает перечислять пресса.

Прежде всего, представителей семьи Деппа. Джонни Депп представит фильм Открытия «Жанна Дюбарри», где он играет Людовика XV.

Через несколько дней его дочь, Лили-Роуз Депп, поднимется по ступенькам перед премьерой сериала «Идол», в котором она играет роль юной поп-звезды, находящейся на грани нервного срыва.

Альмодовар, возглавлявший жюри в 2017-м, возвращается с короткометражным фильмом «Странный образ жизни» с Итаном Хоуком в главной роли.

Марго Робби, Скарлетт Йоханссон и Том Хэнкс пройдут по красной дорожке перед показом фильма Уэса Андерсона «Город астероидов».

Обещали приехать Натали Портман и Джулианна Мур ради премьеры драмы «Май, декабрь» Тодда Хейнса.

Харрисон Форд и Стивен Спилберг по-прежнему представляют франшизу «Индиана Джонс». Но вроде бы обещают, что «…Колесо судьбы» станет финальным эпизодом многолетней киноистории. Во всяком случае, так говорит в своих интервью Харрисон Форд.

Самыми дорогими — во всех отношениях — гостями фестиваля станут Мартин Скорсезе и его любимые актеры Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо — они представят ленту «Убийцы цветочной луны».

И наконец, великолепный Майкл Дуглас («Уолл-Стрит», «Основной инстинкт») проведет большую встречу с журналистами, а на Открытии фестиваля получит почетную Золотую пальмовую ветвь.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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