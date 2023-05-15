Мнение: Есть ли у Эрдогана шанс?

Турецкая оппозиция ликует! Действующий 69-летний президент страны набрал 27 088 360 голосов, но этого не хватило для победы на президентских выборах, потому что это «всего» » 49,50 % от общего числа избирателей, принявших участие в выборах. 74-летний Кемаль Кылычдароглу набрал 44,89 %. Будет второй тур, который состоится 28 мая.



Стамбул. Стихийный митинг сторонников Эрдогана в ночь после голосования Фото: © Shady Alassar / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В России такая ситуация, по-моему, вообще не возможна. Если бы к полуночи, после подсчета 90% бюллетеней выяснилось, что действующий президент набирает 49% и замаячила перспектива 2 тура, подсчет голосов остановили бы, избиркомы закрыли, наблюдателей выгнали, а к утру объявили бы, что действующий президент набрал 57-60% голосов. А там хоть обсудитесь…

Так вот. Есть ли у Реджепа Тайип Эрдогана после 2-го тура сложить президентские полномочия?

Думаю, что есть, но этот шанс мизерный. Оппозиция, по-моему, мобилизовала всех своих сторонников. 24 568 196 избирателей, проголосовавших за Кемаля Кылычдароглу – это, похоже, максимум.



Кемаль Кылычдароглу (в центре) в день голосования. Фото: © Alp Eren Kaya / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Возможно, что я скверный прогнозист. И Эрдоган проиграет. Но в любом случае – нам бы такие же выборы, как в Турции….

—