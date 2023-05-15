 

Мнение: Есть ли у Эрдогана шанс?

15.05.2023, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Турецкая оппозиция ликует! Действующий 69-летний президент страны набрал 27 088 360 голосов, но этого не хватило для победы на президентских выборах, потому что это «всего» » 49,50 % от общего числа избирателей, принявших участие в выборах. 74-летний Кемаль Кылычдароглу набрал 44,89 %. Будет второй тур, который состоится 28 мая.


Стамбул. Стихийный митинг сторонников Эрдогана  в ночь после голосования Фото: © Shady Alassar / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В России такая ситуация, по-моему, вообще не возможна. Если бы к полуночи, после подсчета 90% бюллетеней выяснилось, что действующий президент набирает 49% и замаячила перспектива 2 тура, подсчет голосов остановили бы, избиркомы закрыли, наблюдателей выгнали, а к утру объявили бы, что действующий президент набрал 57-60% голосов. А там хоть обсудитесь…

Так вот. Есть ли у Реджепа Тайип Эрдогана после 2-го тура сложить президентские полномочия?

Думаю, что есть, но этот шанс мизерный. Оппозиция, по-моему, мобилизовала всех своих сторонников. 24 568 196 избирателей, проголосовавших за Кемаля Кылычдароглу – это, похоже, максимум.


Кемаль Кылычдароглу (в центре) в день голосования. Фото: © Alp Eren Kaya / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Возможно, что я скверный прогнозист. И Эрдоган проиграет.  Но в любом случае – нам бы такие же выборы, как в Турции….

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.20 / Скандалы: Особенности национального карантина

21.07.22 / Венгрия сможет получать дополнительные объемы газа с северного и южного направлений

28.01.22 / Настасья Самбурская обиделась на плохой прием в Доминикане: “Разочарование века”

06.04.23 / «Подашь руку — затянет в водоворот»

12.07.22 / УП – демократия в опасности — Зеленский раскритиковал Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока»

16.06.21 / Почувствовать пар, не торопиться и не бить: как правильно ходить в баню

03.05.21 / После Суэцкого кризиса: все дороги ведут через Азербайджан

10.08.22 / Евгений Миронов сделал громкое признание о своей карьере

26.08.21 / Стрелец получит по заслугам: расклад Таро всем знакам зодиака на сентябрь

01.06.21 / Украинский производитель соли раскрасит российские упаковки в цвета ЛГБТ в честь месяца гордости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика