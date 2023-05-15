Харлов, гастроэнтеролог, рассказывает об опасности заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за стресса

Никита Харрав, гастроэнтеролог, рассказал, что стресс негативно влияет на органы пищеварения. В одном из интервью доктор Харлов заявил, что хронический стресс может привести к патологиям, которые могут спровоцировать развитие рака.

Стресс может привести к язве желудка и язвенному колиту, а также к болезни Крона. Если человек не занимается самолечением в течение длительного периода времени, у него повышается риск развития колоректальной карциномы. “Рак толстой кишки – это очень реально”, – заявил Pravda.Ru гастроэнтеролог Никита Харлов.

Врач объяснил, что хронический стресс может влиять на желудочно-кишечную систему, вызывая отток крови из пищеварительного тракта в нервную и мышечную системы. Работа желудочно-кишечного тракта замедляется, в результате чего пища становится менее усвояемой и застаивается в желудке. Из-за этого застоя слизистая и стенки желудка страдают и становятся более восприимчивыми к язвам, так как подвергаются воздействию кислоты и пищевых соков.

Гастроэнтеролог объяснил, что пища может быть ферментирована и сегментирована бактериями. Впоследствии это может привести к геморрою, гастриту и дуодениту.