Европа разрешает Microsoft купить Activision Blizzard

Покупка компанией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов США была одобрена при соблюдении некоторых условий.

Европейская комиссия одобрила приобретение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard в соответствии с правилами ЕС о слияниях. “Одобрение приобретения зависит от того, выполнит ли Microsoft все свои обязательства”, – говорится в документе. У Microsoft есть два обязательства на ближайшие 10 лет. Во-первых, все потребители ЕС смогут использовать любую платформу потокового вещания для игры в игры Activision-Blizzard, на которые у них есть лицензии.

Представители Microsoft заявили, что эксклюзивность игр Activision для Game Pass Ultimate нанесет ущерб конкуренции. Вторым условием будет предоставление всем европейским платформам потокового вещания права доступа к играм Activision Blizzards.По мнению Европейской комиссии, если оба условия будут выполнены, слияние не повлияет на конкуренцию на рынке видеоигр ЕС.

Приобретение корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов было приостановлено в конце апреля после того, как британский антимонопольный регулятор отклонил крупнейшую сделку в игровой индустрии.Microsoft ведет активную кампанию за одобрение сделки по поглощению Activision Blizzard как в США, так и в Европе, чтобы убедить наблюдателей в преимуществах этой сделки.