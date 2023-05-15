Итальянские хирурги впервые пересадили орган, который перестал работать за 20 минут до операции

Впервые в истории Италии врачи успешно провели пересадку сердца, которое остановилось всего за 20 минут до операции. Газета Il Gazzettino пояснила об этом, ссылаясь на Джино Джерозу, который является главой отделения сердечно-сосудистой хирургии в университетской больнице Падуи.

Джероза заявил, что пациентом был мужчина, остановка сердца которого привела к смерти мозга. В случае остановки сердца, которая приводит к необратимому повреждению мозга, местный закон требует, чтобы медики наблюдали за его деятельностью еще 20 минут. Через 20 минут мозг полностью перестал работать. После этого хирурги приступили к пересадке. Врачам удалось успешно провести успешную пересадку сердца. Сейчас реципиент чувствует себя хорошо.

Аналогичная операция была проведена в Австралии. Хирурги смогли “реанимировать” донорское сердце в течение нескольких минут. Ранее сообщалось, что группа международных ученых, в том числе из онкологического центра Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке и Icahn School of Medicine of Mount Sinai в Нью-Йорке, создала вакцину на основе мРНК для борьбы с наиболее агрессивным типом карциномы поджелудочной железы.