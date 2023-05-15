Мнение: Меркатор как причина русофобии, не рой яму другому и место России по ВВП

1. Говорят, что главный виновник такого постыдного явления, как русофобия – голландский картограф Герард Меркатор, живший в XVI веке. Именно он придумал картографическую проекцию, которая показывает поверхность Земли, в исходном виде сферическую, в виде оболочки цилиндра, с растягиванием всех расстояний и площадей по направлению к полюсам Земли. В результате, Россия выглядит на карте мира в разы больше, чем в действительности является по сравнению с другими странами (за карту, иллюстрирующую это, спасибо Гео-Картографу).



Как говорил Император Александр III, «нашей огромности боятся». При этом никто особенно не боится Антарктиды или Гренландии: даже двоечники по географии понимают, что в полярных льдах живут почти одни только пингвины и белые медведи. В схожем положении находится и довольно большая по территории Канада: из-за того, что значительные её территории приходятся на Арктический архипелаг, покрытый льдами, а более южные материковые части Канады находятся южнее России по средней широте, Канада визуально не настолько бросается в глаза на карте мира, как наша страна.

Между тем, совокупная территория Канады и США, – двух крупнейших по территории членов агрессивного блока НАТО, – составляет аж 19,5 миллионов квадратных километров, тогда как у России территория лишь скромные 17 миллионов с хвостиком. Не говоря уже о том, что у нас населения вдвое меньше, чем у США.

Забавно, что из тезиса «нашей огромности боятся» следуют два противоположных вывода. Пособники США говорят — «мы всех пугаем, давайте расчленим сами себя на несколько частей, чтобы больше нравиться европейцам». Нормальные люди говорят иначе — «это даже хорошо, что боятся, меньше глупостей делать будут».

2. Финансовые аналитики в Телеграме пишут про годовой юбилей попытки США подвести Россию под технический дефолт, заблокировав возможность долларовых платежей по нашему госдолгу. Тогда американские махинации закончились неудачей. А вот теперь сами США с каждым днём всё ближе и ближе к дефолту (ссылка):



Случайно сейчас вспомнил, что ровно год назад Минфин США пытался подвести РФ под дефолт, всячески препятствуя России расплатиться по своим суверенным долгам, часть которых номинирована в долларах. Г-жа Йеллен именно так это тогда и формулировала (ссылка).

И вот спустя год глава американского Минфина г-жа Йеллен теперь всех предупреждает о том, насколько реален дефолт в США в ближайшие недели, и какой ужас за этим может последовать (ссылка).

Так вот всё перевернулось с ног на голову спустя год. Как тут не вспомнить крылатое выражение – “не рой другому яму, сам в неё попадёшь”.

3. Ещё к вопросу о том, насколько санкции вредны, а насколько живительны. Даже по номинальному (то есть номинированному в долларах по курсу валют) размеру экономики (ВВП) позиции России сейчас улучшаются (ссылка):

Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место.

Показатель номинального ВВП, впрочем, даже раньше не отражал реальную экономическую мощь стран из-за систематического занижения валютных курсов России, Китая и многих других государств, которым иметь слабую валюту было выгоднее. Теперь, в условиях резкого ускорения глобального процесса дедолларизации и стоящих на грани дефолта США, подсчитанный в долларах ВВП окончательно превратился в сугубо формальный показатель.

По более адекватному показателю ВВП с учётом ППС, то есть паритета покупательной способности валют, Россия находится по разным оценкам на 5-м или 6-м месте в мире по величине экономики, мы спорим за эту позицию с Германией (полагаю, что мы немцев уже обошли, но западные составители экономических рейтингов, вероятно, не засчитывают наши недавно возвращённые территории, да и статистика с них толком ещё не собрана).

Перед нами по ВВП (ППС) с некоторым отрывом находится Япония, но ввиду начавшегося там демографического обвала и колоссального госдолга экономическое будущее этой страны не вызывает особого оптимизма, так что у нас есть неплохой шанс догнать Японию в обозримой перспективе.

Значительно опережают Россию по величине экономики только Индия, США и Китай. Вероятно, скоро нас перегонит быстро растущая Индонезия с 270-миллионным населением. Таким образом подняться выше 4-5 места в мировом рейтинге ВВП (ППС) у нас едва ли получится. Впрочем, что случится с экономикой США после дефолта, предсказать сложно…