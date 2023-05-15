Мнение: О реальной почве для начала СВО… Чем Путин думал?

А вот и правда: зачем Владимиру Путину, чьи предки поколениями росли в тверской глуши, за тысячу с гаком километров от Киева, так сдалась эта #Украина — так, что ни сил, ни средств, ни людей он не жалеет? Только давайте сходу оставим скрепные мифы об особой сакральности Херсонеса и прочую чепуху насчёт «матери городов русских». И городскую легенду про «злое НАТО» отбросим тоже: Финляндия и Швеция одной ногой уже в Альянсе, но никто не рвётся возвращать Гельсингфорс и мстить за похождения Карла XII. Да и выдумки заграничных «плохишей» насчёт сенильной деменции, прогрессирующего безумия или особой нелюбви к украинской вольнице отринем тоже. По свидетельствам тех, кто общались с ним близко и долго, Владимир #Путин рационален и расчётлив, почти как немец.

Так какие у него рациональные причины так настойчиво стремиться вернуть именно Украину под свою руку?

Как обычно бывает в сложной ситуации, раскинем карты.

Географические.

Вот такая узкая полоска чернозёмов фактически обеспечивает полную потребность россиян и ещё пары сотен миллионов потребителей в остальном мире в базовых видах продовольствия – продовольственной пшенице, подсолнечнике, сахарной свёкле, кукурузе, а также в активно увеличивающийся в этой полосе культивации сои.

Примерно 7% территории, но при этом свыше 40% мировых площадей чернозёма. В совокупности 120 млн га. Казалось бы много. Но есть проблема. Российские чернозёмы а) в огромной площади находятся не в самой лучшей климатической зоне с точки зрения аграрного производства и б) стремительно деградируют.

Наглядный пример. На карте воронежских почв 1887 года, составленной знаменитым ученым Василием Докучаевым, отмечены обширные зоны с 13%-м содержанием гумуса. Таких почв сейчас в регионе уже нет. С 10-12% — тоже. Лишь отдельными вкраплениями встречаются земли с 8-10% органики. Зато общая площадь пашен, где содержание гумуса — 2-4%, стала за столетие вчетверо больше. А такие почвы по плодородию равны подзолистым! Хуже того, на юге Белгородской и Воронежской областей, особенно на правом берегу Дона, есть поля, где плодородную почву смыло и выдуло до материнской породы. И это во многом антропогенный фактор. Чтобы создать слой чернозёма всего в пару сантиметров у природы уходило от трехсот до тысячи лет, а человек неумелым хозяйствованием, не говоря уже о росте городов и пригородных коттеджных посёлков, может и метровый слой «уничтожить» за десятилетие. Что и происходило последние 30 лет.

А вот карта чернозёмов Украины (особого перевода, наверное, не требуется).

Для статистики, чернозёмы Украины занимают площадь 28 млн га. При этом по целой куче причин их деградация шла менее масштабно, чем в России. Опять же, #климат… В целом получается лакомый кусок именно для России. Почему?

Потому что путинский проект новой России как «энергетической сверхдержавы» фактически провалился. Не потому, что #Кремль как-то сильно понты кидал на мировой арене, но в силу причин объективных. «Зелёная революция» при всех её противоречиях уже на горизонте 10-20 лет радикально сократит потребности развитого мира в ископаемых углеводородах, причём речь не только о нефти, но и о газе. А в угле — ещё быстрее. Хуже того, в остальном мире пойдут схожие процессы. Уже идут.



Возможно, 2022 год внесёт некоторые коррективы в части использования угля, но едва ли изменится #прогноз насчёт нефти и газа

«Естественная» ниша России в мировом разделении труда неотвратимо схлопывается. И на это накладываются чисто российские проблемы, связанные с постепенным истощением унаследованной от #СССР минерально-сырьевой базы и ростом себестоимости добычи природных ресурсов на остающихся и новых участках. Последние всё чаще в арктической зоне и на морском шельфе как-то.

Беда в том, что за пределами экспорта ресурсов #Россия умеет мало что. Веками она только и делала, что торговала со странами Запада сырьём, будь то пенька и лес или нефть и газ. Альтернативой был проект «моста» между Востоком и Западом. Но пока неповоротливые российские олигархи раскачивались, инициативу перехватил Китай. Теперь он строит «Пояс и Путь» на трёх континентах, ну а России остаётся роль одной из тропинок. Наконец, небольшие делянки, доставшиеся от #СССР, такие как торговля оружием и атомстроем, тоже сужаются. Тем более, что российский ОПК из стопроцентно отечественных комплектующих может производить разве что сапёрные лопатки, да и то нужно убедиться, что заклёпки там не китайские (тут должен быть тэг #сарказм, но реальность удручающе близка к этой метафоре). Вообще, надо признать, что #промышленность — термин, появившийся в русском языке усилиями Николая Карамзина едва ли не в XIX веке, — не самая сильная сторона России. Почти всё в этой сфере было позаимствовано у Запада, от изделий до заводов. «Сталинская» индустриализация, как все помнят, была задорого куплена у #США, Германии, Франции. Сейчас кое-что в плане технологий и производств покупается у Китая и даже Ирана.

В общем, решительно не умея в промпроизводство, #Россия вынуждена искать новое сырьё для торговли с окружающим миром. Но всё новое — это хорошо забытое старое. А в старину значимым предметом российского сбыта на мировые рынки было… зерно. И перед Первой, и перед Второй мировой наша страна была крупным экспортёром продовольственных ресурсов. Лишь впоследствии хрущёвские эксперименты едва не убили сельское хозяйство. Но к началу XXI века это было исправлено.

Итак, зерно — это и есть новая #нефть. Россия давно и много вкладывается в АПК. На фоне масштабных инвестиций в этот сектор она за последние 20 лет очень сильно сократила отставание от США в производительности труда в сельском хозяйстве. Разница с 11 раз в 2000 году сократилась до 3,3 раз в 2017-м. Возможо, сейчас ещё меньше благодаря «импортозамещению». И уже стала одним из крупнейших игроков глобального зернового рынка. Сейчас осваивает и бобовые, и масличные. Да и мясо тоже могло бы…

Причём еда — товар более надёжный, чем топливо или иной энергоресурс. Людей становится всё больше, и кушать они хотят всё лучше. А производить белки, жиры и углеводы прямо из солнечного света или морского ветра человечество научится ещё не скоро — то есть, и альтернативы нет.

Но для превращения в ключевого аграрного игрока нужны три главные вещи: а) земля, б) климат и в) отсутствие близких конкурентов. То есть, самое время взглянуть на карту. Согласитесь, что присоединение или «возврат домой» украинских чернозёмов наилучшим для Москвы образом решает эту триединую задачу. Для обоснования которой как раз и нужны сказки про «исконно русские земли», «искусственно созданное государство» или «особо опасных бендеровцев». Ведь нельзя же совсем просто так пойти и хапнуть кусок земли у соседа!

Всё так просто?

Нет. Владимир Путин не был бы сам собой, не имей он и второй цели «в пандан» к первой. Что нужно человеку после удовлетворения потребности в еде и воде? Безопасность! То есть, Россия как наследующая Советскому Союзу сверхдержава могла бы и этот товар поставлять на экспорт. Как #США, многолетний мировой полицейский. Здесь, кстати, тоже ничего нового. В XIX веке Российская Империя была «жандармом Европы». После Второй мировой #СССР стал «альтернативным шерифом» для тех, кого не устраивали ковбойские методы Америки. Теперь вот #Кремль явственно хотел бы нечто подобное возродить. И у него это, надо сказать, неплохо получалось. В Грузии, в Таджикистане, в Сирии, даже на части Украины. Январские события в Казахстане тоже ложатся в эту канву, пусть и частично. Но сейчас подобная схема умиротворения, похоже, немного «засбоила». И Москве теперь край как нужно доказать, что этот сбой — не баг, а фича, как говорят в подобных случаях программисты. Иначе ведь из сверхдержав разжалуют, а затем и…

И пусть эта логика кому-то покажется антигуманной, ужасающей или даже отвратительной. Но она, по крайней мере, есть. В отличие от рассуждений о «безумии старцев». Ну а те, кто возьмутся с нею поспорить, пусть для начала ответят на простой вопрос: чем до крайности экспортозависимая #Россия могла бы торговать после того, как через 10-15-20 лет мировой спрос на ископаемое топливо сократится, благодаря энергопереходу, в разы?

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