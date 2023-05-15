Скандалы: Сотни миллионов на особых клиентах

Кто владеет московскими клубами для голубых

В России уже полгода работает закон о запрете пропаганды ЛГБТ, однако тематические заведения его не заметили: ежедневно особые программы, очереди молодёжи на входе. Выручка клубов исчисляется сотнями миллионов. Кто стоит за этими тематическими площадками?

Где развлекается в Москве ЛГБТ-сообщество

В Москве работают три крупные площадки, известные в ЛГБТ-сообществе: ночные клубы «Центральная станция», «Три обезьяны» и сауна Voda Spa. Их совладельцем СМИ считают бизнесмена Илью Абатурова. Полгода назад в России был принят закон «О запрете пропаганды ЛГБТ», но, похоже, он пока не затронул работу тематических клубов.

В открытом доступе найдутся недвусмысленные фотографии из этих заведений.

Что говорится в законе о запрете ЛГБТ-пропаганды

Закон предусматривает наказание за пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, Интернете, литературе и кино. Вводятся крупные штрафы.

Искать ЛГБТ-пропаганду в офлайне должны МВД или Роспотребнадзор, а в Сети — Роскомнадзор. Они могут привлекать для оценки профильных экспертов. Поводом для проверки тематического клуба может стать заявление граждан и общественных объединений.

Депутат Госдумы Нина Останина была уверена, что после принятия закона тематические клубы закроют.

— Уже своим существованием подобные заведения есть не что иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, — говорила она.

На её заявление отреагировал бизнесмен Илья Абатуров, который заступился за дружелюбные по отношению к ЛГБТ-сообществу клубы.

— Останина — отмирающий сегмент, долго не протянет с таким мировоззрением. Клубы не заточены, чтобы обслуживать гомосексуалов, лесбиянок или трансгендеров. У нас нет определения гей-клубов. Я не понимаю, как можно их закрыть. Невозможно определить, что это такое. Туда приходят люди разных ориентаций. Пускают всех, не дискриминируют никого, — высказался Абатуров.

Однако приоритет в «Центральной станции», «Трёх обезьянах» и Voda Spa отдаётся гостям мужского пола.

— Почему на входе унижают и не пускают женщин?! Предварительно звонила в клуб, и менеджер не предупредил меня, что на входе будет так жёстко отказано только из-за нашего пола, — возмущается несостоявшаяся посетительница «Центральной станции».

— Мисгендерят, открыто трансфобят в своих соцсетях, отпускают гнусные шутки в сторону женщин со сцены, — похожие комментарии оставляют и про «Три обезьяны».

После принятия закона тематические клубы Москвы стали осторожничать, усилили контроль, боясь пустить чужих.

— Охранник спрашивает: «Знаете, что это за клуб?» Я отвечаю: «Гей-клуб». Охранник говорит: «У нас нет такого, у нас обычный». Одиноким новичкам не советую! — жалуется один из тех, кто не прошёл фейс-контроль.

Как в Москве появились гей-клубы

В ЛГБТ-тусовке 54-летний Илья Абатуров — человек легендарный. Это видно хотя бы по тому, с каким почтением его поздравляют с днём рождения тематические сообщества. В начале нулевых пресса называла Абатурова буревестником «клубной голубой революции» и «практически монополистом в области гей-досуга столицы». Писали, что он принимал у себя в качестве почётных гостей известных модельеров Джанфранко Ферре и Жан-Поля Готье, музыканта Жан-Мишеля Жарра и кинорежиссёра Франсуа Озона.

Карьера Абатурова началась с работы на международных круизах. Сколотив первый капитал, он открыл ресторан «Премьера» в московском Доме актёра. Место стало популярным среди москвичей нетрадиционной ориентации.

— И тогда мы решили сделать гей-клуб. В 1995 году открыли «Три обезьяны», а ещё через пару лет — «Центральную станцию, — гордился Абатуров. — Многие клубы пытаются заработать на голубых, не стараясь заинтересовать, потому что хозяева — натуралы. А вот на Западе пишут gay-owned и gay-operated — и геи туда идут. Мы должны помнить о своей «патриотичности». У нас гей всегда будет прав в споре с натуралом, потому что наш клуб — единственное место, где геи могут быть правы.

Изначально «Центральная станция» располагалась в пристройке к ДК на Дубровке, где шёл печально известный мюзикл «Норд-Ост». Когда террористы захватили заложников, клуб не работал, но и не пустовал. В его подвале съёмочная группа из 15 человек делала некий малобюджетный фильм. Пресса тогда удивлялась, почему нет никакой информации о судьбах этих людей. Сам Абатуров рассказывал в интервью, что спецназ штурмовал зал с заложниками именно со стороны его клуба и взорвал для этого общую стену. А слухи, что террористы якобы хранили боеприпасы в «Центральной станции», он опроверг.

Как Абатуров ведёт бизнес и чем владеет

Формально Илья Абатуров не имеет отношения к клубам, которые основал, с 2015 года. Старые юрлица были ликвидированы, а новые учреждены уже без его участия. У Абатурова остаётся ИП в сфере коммерческого консультирования и ООО по организации питания.

Сейчас «Три обезьяны», «Центральная станция» и Voda Spa управляются через компании «Тюльпан», «Нарцисс» и «Лотос». Их суммарный доход за прошлый год превысил 340 миллионов рублей. Рулят бизнесом по бумагам не чужие Абатурову люди. Например, его сосед по дачному участку — 38-летний Данила Филиппов.

В своё время Абатуров приобрёл 60 соток земли в подмосковном посёлке Зеленоградский и обустроил там нечто похоже на «дворец наслаждений». Два больших добротных дома, в одном из них прописан упомянутый Филиппов. Во дворе пышные цветники и украшенный львом помпезный фонтан, в котором плещутся домашние любимцы Абатурова: три овчарки и несколько кошек. Есть баня, шашлычный домик, беседки и главный аттракцион — уличный бассейн с лежаками.

— Друзья молодеют, — шутят про окружение Абатурова его подписчики в соцсетях.

Если Илья Абатуров не на работе и не в зеленоградском имении, он путешествует. По прописке, в панельном доме на окраине Москвы, он почти не живёт.

Пётр Егоров

Оригинал материала: “Лайф”