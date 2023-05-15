 

Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон

15.05.2023, 19:40, Новости дня
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Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох. На панихиде в зале прощания Троекуровского кладбища присутствовали композитор Ким Брейтбург, певцы Игорь Наджиев, Павел Соколов, Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита, актриса Клара Новикова, модельер Игорь Гуляев.

С момента погребения бедного Бори прошло без малого 8 месяцев. Памятник на могиле ставить пока рано. Хотя работа над ним идет. А за местом упокоения исполнителя явно регулярно ухаживают, оно не заброшено, как многие звездные. Могильный холм красиво засажен живыми желтыми и белыми цветами. А в вазонах за крестом всегда стоят роскошные свежие букеты – от любовников, поклонников и друзей. Причем тут нет пошлых пластиковых венков и цветов.

Стоит заметить, что в начале мая года 2023-го недалеко от могилы Бориса Моисеева похоронили модельера Валентина Юдашкина. На панихиду из Израиля прилетала даже Алла Пугачева. Правда, к могиле “крошки Бори” Примадонна почему-то не подошла, хотя именно ей артист обязан своим эстрадным взлетом.

Напомним, в 1978 году он создал танцевальное трио “Экспрессия”, которое выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете “Юрас перле”. Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу.
В 1987 году трио вышло из труппы певицы и начало сольную карьеру.


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