Мужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста

Муж и жена — одна сатана, так что горе и радость в браке приходится делить на двоих. Вот и королева марафонов по сбыче мечт проверила пословицу на себе. Елена Блиновская, не выплатившая государству целую уйму налогов, повела за собой супруга прямиком под суд.

Блогерша не просто оскандалилась из-за разоблачений с финансовыми авантюрами, но и подставила мужа. Теперь ему также предъявлены обвинения в нарушении закона. Предполагается, что он замешан в “отмывании” денег, которые Елена Блиновская получала от своих клиентов-мечтателей.

И хотя супруг главной марафонщицы России по имени Алексей отрицает виновность, компетентные в правовых нормах эксперты не сулят ему ничего хорошего. Пятый канал подключил к обсуждению юриста Бориса Герасина и обнародовал его мнение. Судя по всему, муж Елены Блиновской крупно влип.

“Если все это будет квалифицировано как тяжкое преступление, то срок может быть от 10 до 15 лет”, — выразился юрист относительно перспектив Алексея. Специалист предполагает, что такое жесткое наказание вынесут лишь в худшем случае.

Напомним, сама Елена Блиновская сейчас находится под домашним арестом. Она стала фигуранткой уголовного дела и признала свою вину полностью.