 

Доктор Королёва: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями не переносят жару

15.05.2023, 19:10, Разное
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Маргарита Королева доктор медицинских наук Жаркая погода может пагубно сказаться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В своем интервью Королева рассказала, на каких людей жара влияет больше всего. Хуже всего жара сказывается на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и гипертонией. Врачи отмечают, что жара вызывает активное потоотделение. Такая потеря жидкости приводит к свертыванию крови, замедлению ее циркуляции в сосудах и появлению отеков. Из-за этого люди, страдающие заболеваниями сердца или сосудов, могут начать чувствовать себя плохо.

Потеря витаминов и минералов в жаркую погоду может привести к ослаблению организма, который становится более восприимчивым к инфекциям. В жаркую погоду, по словам королевы, следует потреблять больше воды. Потребность в жидкости в такие дни на 500-700 миллилитров больше нормы. По словам диетолога, это примерно 2100-2500 мл.


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