Мнение: Карьера директора в России, Олимпиада или Плейстейшн и рекордно низкий внешний долг

1. В Школе Капитализма я рассказываю про карьерную ветку директора, то есть о том, как стать начальником, не прикладывая для этого каких-то особенных усилий. Цитирую из поста (ссылка):



…будьте уверены, поиск кандидата на эти вакансии выглядит как в меме «грязный мальчик». Нормальные кадры не идут на такие зарплаты в принципе, поэтому кадровикам приходится брать всех желающих, если только они приходят на собеседование трезвыми и не имеют в анамнезе судимостей по тяжёлым статьям. Ну, серьёзно, кто захочет за 25 тысяч рублей ездить в деревню за 30 километров от Петербурга, чтобы решать там заведомо нерешаемые проблемы с набором почтальонов, выполнением плана продаж и разгребанием завалов, оставшихся в наследство от предшественников?



Вакансий начальника или директора, по которым предлагают зарплаты заведомо ниже разумного, в России полно. При этом часть таких вакансий настолько несуразна, что туда можно устроиться сразу — достаточно с серьёзным лицом сказать на собеседовании, что тебе всё понятно, что ты работал раньше на аналогичной должности, и что ты уверен, что справишься с объёмом работ.



Как говорят американцы, fake it till you make it, «притворяйся, пока не начнёт получаться». Если просто ходить на работу каждый день и на протяжении рабочего времени честно пытаться всё наладить, этого будет вполне достаточно, чтобы стать настоящим начальником. Через год, получив опыт работы, можно уже снова открывать Хедхантер и выбирать из плохих вакансий что-нибудь менее плохое. А через пять лет, сменив два-три места работы, смело можно уже претендовать на нормальную директорскую должность — с нормальной оплатой и в нормальном месте…

2. Блогер boldogg пишет (ссылка):



Есть такая неприятная штука связанная с общественным лицемерием.

Лицемерит всё общество. А потом это же общество за это же лицемерие пытается спросить с кого-то конкретного.

Вот, проходит в стране Олимпиада. И Вася Пупкин пишет на форуме: “Путин столько денег потратил на ерунду! А тут людям на лечение не хватает”.

Опционально можно усилить утверждение — не “людям”, а “детям”, привести конкретный пример ребёнка, которому вот прямо сейчас идёт сбор на лечение от смертельной болезни, привести конкретную сумму истраченную на Олимпиаду.

И вот, пожалуйста. Вася изобличил негодяя, который тратит деньги не туда. Очень трудно спорить с Васей. Вася такой хороший.

Однако есть при этом ощущение, что что-то тут всё же не так.

И можно попробовать разобраться, что именно.

А не так тут вот что. Это решение о расходовании денег не туда принимает не только и не столько Путин. Это решение принимает всё общество. И в этом легко убедиться, посмотрев на самого Васю. Вот, Вася только что купил себе PlayStation. А почему он потраченные на приставку деньги не отдал людям на лечение? А?

Такая постановка вопроса Васе уже не понравится категорически. А ведь это не один такой Вася. Так ведут себя примерно все. Кто покупает PlayStation, кто модную сумочку. Кто на ролевые игры ездит. <…>

У людей находятся такие вот траты поважнее, чем лечение каких-то там детей. Ну, это довольно жутко звучит. Но это по факту так. Потому что эти траты есть.

Так на личном уровне, так и на государственном, на общественном.

Ок, вам не нравится именно Олимпиада – а вот, скажем, Большой Театр. Он тоже в большие деньги влетает, причём ежегодно. Музеи. Оркестры. Археологические экспедиции. Изучение поэзии Серебряного Века. А вот просто фильм снимают – и сколько денег ушло на съёмки. Это не государство? А какая разница. Так даже нагляднее. Вот, одни люди деньги потратили на съёмки фильма, а потом другие люди потратили деньги на то, чтобы на него сходить. И считают, что это правильно – иначе бы не пошли. Люди считают правильным – или как минимум допустимым – тратить свои деньги иначе, чем на помощь больным. В том числе на всякую ерунду – развлечение, удовольствия, пыль в глаза окружающим.

Мне когда-то давно попался на глаза один пример, который на меня произвёл колоссальное впечатление. Вот же, до сих пор помню. Пример не выдуманный, эти люди реально существовали.

Какая-то семейная пара – в Волгограде что ли. Эти люди отдавали на благотворительность все свои свободные деньги. Буквально все. Ели самую простую еду, одевались тоже по минимуму. И всё отдавали. Их журналист спрашивает – почему вы так поступаете? И они отвечают – ну, как мы можем тратить на что-то, если там ребёнок умирает.

Вот эти люди да, могут писать про Олимпиаду. (Кстати, почему-то мне кажется, что как раз они-то и не пишут).

3. В то время как западные страны продолжают движение в сторону дефолта, Россия показывает, как можно жить «на свои» (ссылка):

По итогам 2022 года уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) упал на 10 процентных пунктов, до 16,6 процента, подсчитали РИА Новости. Показатель стал минимальным за всю историю ведения статистики.

Среди крупнейших экономик мира наиболее низкий уровень зафиксирован в Китае — 13,7 процента. Внешний долг Индии составляет 19,1 процента ВВП.

В то же время самая высокая внешнедолговая нагрузка отмечается в европейских странах. В Нидерландах показатель достигает 380,5 процента ВВП, в Великобритании — 287 процентов, а в Швейцарии — 280,5 процента. За год уровень внешнего долга этих государств сократился почти на 15 процентных пунктов. Во Франции аналогичный показатель в 2022 году достиг 249 процентов ВВП, в Бельгии — 242 процента.

В десятку стран с наиболее высокой внешнедолговой нагрузкой вошли также Испания (179 процентов), Швеция (170 процентов), Германия (159 процентов), Норвегия (132 процента) и Италия (131 процент).