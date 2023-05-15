Чтобы избежать штрафов, водитель несколько месяцев ездил по Москве на фальшивой «скорой помощи»

Столичные полицейские разоблачили 28-летнего Константина К., который три месяца выдавал микроавтобус Volkswagen за машину скорой медицинской помощи. По словам автолюбителя, причиной такого решения стало нежелание оплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

«Я работаю курьером – много езжу из одного места в другое, а проехать без штрафов по Москве нереально, кроме того, и стоянка чуть ли не везде запрещена, а ещё есть закрытые дворы со шлагбаумом», – рассказал нарушитель.

По словам водителя, ежемесячно ему приходили штрафы на сумму до 10 тысяч рублей. Из средств массовой информации Константин узнал, что работники экстренных служб не оплачивают квитанции за нарушения ПДД, если используют при этом служебный транспорт с опознавательными знаками. Мужчина увидел машину скорой помощи, сфотографировал её и сделал автомобильный номер-дублёр. Затем в гараже он провёл тюнинг своего микроавтобуса.

Водитель заметил, что СМИ не обманывали его и в течение трёх месяцев не получал штрафов. Однажды новый порядок вещей был нарушен – Константина заметил на дороге водитель реальной «скорой помощи», он обратил внимание на идентичность номеров транспортных средств и прижал афериста к обочине. У них началась драка. Завершить её помогла фельдшер, уколовшая Константина транквилизатором. После этого мужчину доставили в отделение полиции.

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