Скандалы: Слов на вас нет

Тысячи сценаристов Голливуда объявили забастовку стримингам и крупным студиям

В Голливуде продолжается крупнейшая за 15 лет забастовка сценаристов: они недовольны тем, как стриминги меняют правила игры, и требуют для себя справедливых зарплат и условий работы. История показывает, что забастовка может длиться как недели, так и месяцы. Это означает длительный перерыв в производстве всего — от популярных вечерних шоу до хитов потоковых сервисов. А зрителей, кажется, ждет один из самых скучных осенних телесезонов.

Каждые три года Американская гильдия сценаристов (WGA), куда выходят более 11,5 тысячи авторов, заключает контракт с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Последний представляет большинство крупных студий и стриминговых сервисов — это Paramount, Universal, Sony, Warner Bros, CBS, Fox и еще более 350 компаний.

В этом году переговоры о новом соглашении зашли в тупик из-за принципиальных разногласий сторон, после чего члены WGA объявили забастовку. Самые шумные пикеты прошли в Лос-Анджелесе у офиса Netflix — компании, которую винят в переходе Голливуда к «безжалостной экономике» Силиконовой долины.

Чего хотят сценаристы?

В основе возникшего спора лежит бурный рост потоковых сервисов и его последствия в виде снижения зарплат сценаристов и гарантий занятости. Хотя в 2022 году было выпущено почти 600 оригинальных телепроектов (больше, чем когда-либо), работы у сценаристов не прибавилось.

В эру стримингов, которые всячески стараются урезать расходы, многие «сценарные комнаты» работают меньшее количество часов и нанимают меньше авторов, чем прежде. К тому же сериалы для стримингов, как правило, состоят из коротких сезонов в отличие от классических телешоу. Из-за этого создатели проектов для потоковых сервисов в среднем зарабатывают меньше половины от доходов коллег на ТВ.

Также в индустрии до сих пор не разобрались, как быть с выплатами сценаристам за повторные показы их сериалов и фильмов в онлайне. Если на Netflix их можно пересматривать всякий раз по запросу пользователя, то модель оплаты труда авторов, очевидно, нужно пересмотреть, считает WGA.

Сейчас сценаристы не получают авторских отчислений за сериалы и фильмы, написанные ими для стримингов. И в этом вопросе платформы вроде Netflix вряд ли пойдут на уступки, считает Том Нунан, основатель продюсерской компании Bull’s Eye Entertainment. В этом случае стримингам пришлось бы делиться цифрами по просмотрам.

«Они не хотят, чтобы сценаристы или гильдии могли совать свой нос в их дела и говорить: “Эй, мое шоу только что набрало миллиард просмотров. Тебе не кажется, что я заслуживаю премии или чего-то еще?”», — пояснил он.

По данным WGA, с 2018 года зарплаты сценаристов с поправкой на инфляцию упали на 14%, а зарплаты сценаристов-продюсеров — на 23%. Кроме того, почти половина из них получает лишь минимальную предусмотренную контрактом зарплату.

Учитывая это, гильдия требует от студий и стримингов расширить штат пишущих авторов, ввести (или увеличить) минимальные зарплаты и не превращать написание сценариев в «работу на фрилансе».

Фактор ИИ

В киноиндустрии, как и в других сферах, растут опасения по поводу использования искусственного интеллекта. Поэтому еще один важный пункт требований WGA к студиям — отказаться от этого инструмента при написании и редактировании историй. При этом гильдия не запрещает самим сценаристам пользоваться ИИ.

«Мы не выступает категорически против искусственного интеллекта. Он может быть полезен. Но слишком много людей используют его против нас и создают бездарные вещи. Они также нарушают авторские права и занимаются плагиатом», — сказал Майкл Уиншип, президент WGA East.

Кроме того, сценаристы не хотят, чтобы студии использовали их тексты для обучения нейросети. Но пока студии не готовы идти на компромиссы в этих вопросах. Альянс продюсеров кино и телевидения лишь предложил гильдии ежегодно встречаться для обсуждения быстроразвивающейся технологии.

Кого затронула забастовка?

Первыми «жертвами» стали популярные в Америке вечерние шоу, над созданием которых в основном работают члены WGA. Некоторые из них теперь реже появляются в эфире или транслируются повторно. Например, на паузу поставили съемки Saturday Night Live, шоу Джимми Киммела, CBS The Late Show и других.

Также приостановлена работа над сценарием для нового сезона «Очень странных дел», а Marvel отложил съемки кинокомикса «Блэйд». В подвешенном состоянии оказался новый фильм Пола Томаса Андерсона — члена Гильдии сценаристов, который из-за забастовки отложил работу над проектом.

Какие еще шоу оказались на паузе:

второй сезон «Разделения»;

«Сорвиголова: Рожденный заново»;

«Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»;

третий сезон «Шершней»;

«Начальная школа “Эбботт”»;

«Хитрости»;

второй сезон «Одни из нас».

WGA строго относится к забастовкам. По словам ее участников, они обязаны приходить на пикеты в назначенных местах, а отсутствовать можно только по уважительной причине. На время забастовки им запрещено писать и редактировать сценарии, принимать предложения или вести переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения.

На кинотеатрах протесты, вероятно, отразятся в меньшей степени, так как у студий есть в запасе ряд отснятых фильмов. Мейджоры заявляли, что у них достаточно картин, чтобы продолжать выпускать их стабильными темпами до середины 2024 года.

Показы последних сезонов шоу, которые сейчас выходят в эфир, тоже не будут прерываться, поскольку все эпизоды, скорее всего, уже дописаны. Но, если забастовка затянется, это отразится как минимум на графике телепремьер, запланированных на осень.

Когда это закончится?

Самая долгая забастовка в Голливуде в 1988-м длилась 153 дня, а предыдущие протесты сценаристов в 2007–2008 годах продолжались 100 дней — они обошлись экономике Калифорнии не менее чем в $2 млрд.

Тогда индустрия потокового вещания только зарождалась, а сценаристы боролись за справедливые отчисления от продажи сериалов и фильмов на DVD-дисках и через интернет. В этот раз требований WGA гораздо больше, и гильдия обещала продолжать забастовку столько, сколько потребуется «для заключения честной сделки».

Сценаристы в этой ситуации находятся в более уязвимом положении, нежели студии, сказал в разговоре с Vice Том Нунан. По его словам, после предыдущей забастовки мейджоры, скорее, остались в выигрыше. Приостановка работы позволила им не платить сценаристам, продюсерским компаниям и съемочным группам, а сейчас студии «смогут навести порядок в доме» и избавиться от переоцененных проектов. Стримингам тоже ничего не угрожает: у сервисов потокового вещания хватит контента на год или больше, а зрители не заметят серьезных изменений.

«Все давление будет оказываться на сценаристов. Они только что пережили пандемию. Они уже потеряли много денег. Поэтому решимость сценаристов подвергнется гораздо большему испытанию, чем решимость студий», — отметил он.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”