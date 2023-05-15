Стоимость гарнитуры виртуальной реальности Apple стала достоянием общественности

Первая VR-гарнитура компании Apples под названием Reality Pro будет стоить $4000 или 320 000 рублей по текущему курсу. Об этом пишет Wccftech со ссылкой на аналитиков, исследовавших поставщиков и компоненты IT-гигантов для создания гаджетов.

Первый шлем Apples с дополненной реальностью имеет множество поставщиков, каждый из которых сыграл важную роль в его запуске, предоставив необходимые детали. В статье говорится, что “из-за дороговизны используемых компонентов предполагается, что цена составит от 3 000 до 4 000 долларов (от 239 300 до 319 300 долларов)”. Минг-Чи Куо, аналитик TF International Securities, прогнозирует, что шлем виртуальной реальности будет оснащен двумя чипсетами производства TSMC. Марк Гурман, журналист Bloomberg и инсайдер, считает, что M2 будет основным процессором Apples. Он будет выполнять более сложные задачи, такие как воспроизведение смешанной реальности.

Доходы Apples составят всего 900-1,2 миллиона долларов, если они будут продавать iPhone за 3-4 тысячи долларов. Инвестиции Apples в эту категорию, вероятно, определят рост отрасли с течением времени, сказал Куо.Apple готовится к решению проблем с производством гарнитуры VR. Однако компания по-прежнему намерена представить новый продукт на конференции разработчиков WWDC в начале июня.