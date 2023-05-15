 

Стоимость гарнитуры виртуальной реальности Apple стала достоянием общественности

15.05.2023, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первая VR-гарнитура компании Apples под названием Reality Pro будет стоить $4000 или 320 000 рублей по текущему курсу. Об этом пишет Wccftech со ссылкой на аналитиков, исследовавших поставщиков и компоненты IT-гигантов для создания гаджетов.

Первый шлем Apples с дополненной реальностью имеет множество поставщиков, каждый из которых сыграл важную роль в его запуске, предоставив необходимые детали. В статье говорится, что “из-за дороговизны используемых компонентов предполагается, что цена составит от 3 000 до 4 000 долларов (от 239 300 до 319 300 долларов)”. Минг-Чи Куо, аналитик TF International Securities, прогнозирует, что шлем виртуальной реальности будет оснащен двумя чипсетами производства TSMC. Марк Гурман, журналист Bloomberg и инсайдер, считает, что M2 будет основным процессором Apples. Он будет выполнять более сложные задачи, такие как воспроизведение смешанной реальности.

Доходы Apples составят всего 900-1,2 миллиона долларов, если они будут продавать iPhone за 3-4 тысячи долларов. Инвестиции Apples в эту категорию, вероятно, определят рост отрасли с течением времени, сказал Куо.Apple готовится к решению проблем с производством гарнитуры VR. Однако компания по-прежнему намерена представить новый продукт на конференции разработчиков WWDC в начале июня.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.23 / В Красноярске учительница подралась со школьницей из-за вейпа

05.03.23 / К 70-летию смерти Сталина – сравнение потерь царской России и СССР в двух мировых войнах

12.07.22 / Шары больше головы: Переделанная Чехова потрясла новой огромной грудью

28.01.22 / Врач Марат Зиннатуллин рассказал о главном провокаторе сердечно-сосудистых заболеваний

20.10.20 / В мире: Вы за провокаторов или за террористов?

24.02.22 / Мнение: Плановые сроки

12.02.23 / Правительство Сунака разрабатывает планы по развороту Британии в сторону ЕС

28.02.22 / Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко

25.05.22 / Мнение: Еще раз о ленд-лизе

23.07.22 / WT – «лучше, чем есть жуков» — рекордная инфляция вынуждает американцев заняться садоводством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика