Россияне теперь могут купить iPhone 13 со значительной скидкой

Цена iPhone 13 в РФ значительно снизилась – теперь она составляет 57, 000 рублей. Техноблогеры портала “Палыч” утверждают, что речь идет об iPhone 13 в базовой комплектации, со 128 ГБ встроенной памяти.

Блогеры отметили, что “внешне iPhone 13 выглядит так же, как и новый iPhone 14” – корпус имеет ровные края, дисплей 6,1 дюйма Super Retina с True Tone, с фирменной “челкой”, а также двойную камеру сзади. В настоящее время гаджет доступен в корпусе синего цвета по цене около 57 000 рублей. Этот смартфон работает на базе процессора A15 Bionic, как и iPhone 14, но только с четырьмя, а не пятью графическими ядрами.

Цена iPhone 13 Mini в РФ также снижена, всего до 56 тысяч рублей. У смартфона с небольшим форм-фактором есть только один недостаток – меньший экран.