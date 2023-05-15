 

Россияне теперь могут купить iPhone 13 со значительной скидкой

15.05.2023, 17:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Цена iPhone 13 в РФ значительно снизилась – теперь она составляет 57, 000 рублей. Техноблогеры портала “Палыч” утверждают, что речь идет об iPhone 13 в базовой комплектации, со 128 ГБ встроенной памяти.

Блогеры отметили, что “внешне iPhone 13 выглядит так же, как и новый iPhone 14” – корпус имеет ровные края, дисплей 6,1 дюйма Super Retina с True Tone, с фирменной “челкой”, а также двойную камеру сзади. В настоящее время гаджет доступен в корпусе синего цвета по цене около 57 000 рублей. Этот смартфон работает на базе процессора A15 Bionic, как и iPhone 14, но только с четырьмя, а не пятью графическими ядрами.

Цена iPhone 13 Mini в РФ также снижена, всего до 56 тысяч рублей. У смартфона с небольшим форм-фактором есть только один недостаток – меньший экран.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10.22 / Российский шахматист Карякин вошел в первую десятку рейтинга ФИДЕ

09.01.23 / Оппозиция пригрозила Берлину перекрыть «денежный кран» из-за новогодних беспорядков

23.05.21 / Жадность торговых сетей: премьер-министр России назвал причину роста цен на продукты

05.11.21 / Рисовая вода – секрет красоты восточных женщин: учимся освежать ею волосы и кожу лица

20.03.22 / В Даркнете начали массово появляться вакансии закладчиков пакетов с сахаром

26.03.22 / Мнение: Галковский разочаровывает

08.10.22 / Дитя порока: стало известно о близкой связи шикарной вдовы Кобзона с Борисом Моисеевым

10.02.23 / Разрыв связи

20.09.22 / Экоактивисты бьют тревогу — энергетическая стратегия Трасс «полностью противоречит» климатическим целям Британии

16.09.22 / Антироссийские санкции грозят нищетой многим людям в Германии и Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика