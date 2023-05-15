WION – глава Всемирной продовольственной программы призывает срочно продлить зерновую сделку, чтобы избежать кризиса

Если соглашение о поставках украинского зерна на мировой рынок не будет продлено в ближайшее время, это может спровоцировать новый глобальный продовольственный кризис, предупредила глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн. Она обратилась к мировым лидерам с призывом осознать срочную необходимость этой сделки и оказать помощь для её продления, передаёт WION.

Глава Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн предупредила о том, что будет сложно обеспечить поставки зерна для продовольственных целей на мировой рынок, если РФ не продлит сделку в отношении украинского зерна. Срок действия этой зерновой сделки истекает 18 мая.

Соглашение, заключённое в прошлом году при посредничестве Организации Объединённых Наций и Турции, позволило Украине поставлять миллионы тонн продовольствия, несмотря на продолжающийся российско-украинский конфликт. Эта сделка была направлена на то, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса после того, как Украина лишилась доступа к Чёрному морю после начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

Глава Всемирной продовольственной программы предупредила, что, если соглашение не будет продлено, это приведёт к глобальному продовольственному кризису. Украина является крупным мировым экспортёром подсолнечника, кукурузы, пшеницы и ячменя. В прошлом году для нужд Всемирной продовольственной программы было закуплено более (половины. — ИноТВ) произведённой там пшеницы.

Предполагалось, что сделка будет продлеваться каждый раз на 120 дней. Однако похоже, что её ожидает мрачное будущее, поскольку РФ пригрозила разорвать это соглашение. Официальные представители Украины, России, Турции и ООН провели встречу в Стамбуле, чтобы обсудить продление сделки. Однако эта встреча завершилась без достижения консенсуса.

Маккейн, которая возглавила Всемирную продовольственную программу в прошлом месяце, обратилась к мировым лидерам с призывом осознать срочную необходимость этой сделки и оказать помощь для её продления.

Дата выхода в эфир 15 мая 2023 года.

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