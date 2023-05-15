Политолог – не стоит отметать заявления Трампа по Украине — кое в чём он всё-таки прав

Комментарии Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине, которые он высказал в ходе телевыступления на минувшей неделе, закономерно спровоцировали весьма резкую реакцию даже у многих его сопартийцев, поспешивших обвинить экс-президента в том, что он не сочувствует Киеву. Между тем, как полагает американский политолог Дэниел Депетрис, по некоторым вопросам Трамп говорит вполне разумные вещи — и отмахиваться от него не стоит.



AP

Экс-президент США Дональд Трамп в минувшую среду появился на телеканале CNN, ответив в прямом эфире на вопросы жителей штата Нью-Гэмпшир, — и озвучил множество весьма спорных заявлений, пишет на сайте CNN американский политолог и журналист Дэниел Депетрис. Как поясняет Депетрис, неприятие у многих американских политиков и публицистов вызвали, в частности, комментарии бывшего главы государства касательно конфликта на Украине: из-за того, как Трамп ответил на некоторые вопросы по этой теме, его принялись обвинять в том, что он не проявляет «должного сочувствия» Киеву. При этом такого рода обвинения слышались в том числе и от его соратников по Республиканской партии: например, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, который будет соперничать с Трампом за выдвижение в качестве кандидата на президентские выборы, заявил, что тот «всем сегодня напомнил, что поддерживает Россию, а Украину готов сдать». В свою очередь, бывший глава штата Нью-Джерси Крис Кристи, который тоже сейчас рассматривает возможность баллотироваться в президенты, назвал Трампа «путинской марионеткой», перечисляет автор.

Как полагает Депетрис, в заявлениях Трампа, и правда, было «немало ляпсусов», но отметать все его мысли всё же не стоит — тем паче, что среди сторонников Республиканской партии становится всё меньше тех, кто выступает за вмешательство Вашингтона в украинский конфликт. По состоянию на январь нынешнего года за передачу Киеву оружия выступало лишь 39% избирателей, поддерживающих республиканцев, тогда как доля тех, кто выступает за оказание украинскому правительству финансовой поддержки, и вовсе превышала 21% — притом что сразу после начала боевых действий на Украине эти показатели составляли 53% и 28% соответственно, приводит статистику эксперт.

Трамп в среду не стал утвердительно отвечать на вопрос о том, желает ли он Украине победы над Россией, но, хотя резкая реакция многих американцев на его слова вполне понятна, нельзя не подчеркнуть, что они были высказаны в контексте разговора о мирном урегулировании, пишет аналитик. «Я о таких вещах, как победа и поражение, не думаю, — приводит автор точную цитату Трампа. — Я думаю о том, как бы всё уладить, чтобы мы перестали убивать столько людей». Как напоминает Депетрис, в мировой истории есть множество примеров конфликтов, которые заканчивались не победой одной из сторон, а подписанием мирного договора.

«Некоторые комментаторы над идеей о том, что Украине предётся усесться за стол переговоров с Россией и ради мирного договора идти на компромиссы, просто зубоскалят — но такая позиция в сущности принуждает обе стороны вести боевые действия, которые могут оказаться бесконечными, — рассуждает эксперт. — И хотя нам, быть может, и нравится представлять, как российский президент Владимир Путин покорно примет поражение и с позором выведет свои войска, за закрытыми дверями чиновники американских разведведомств уже признали: для полноценной победы в конфликте боевой мощи у Украины, скорее всего, не хватит». Как напоминает эксперт, председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли ранее уже высказывал предположение, что конфликт завершится переговорами, чиновники администрации Байдена, по сообщениям прессы, оказывали давление на Киев, дабы тот как минимум не отказывался от дипломатических вариантов урегулирования, а европейские официальные лица, по некоторым данным, ожидают, что после предстоящего украинского контрнаступления Вашингтон начнёт активно выступать за переговоры между сторонами. В итоге получается, что единственное серьёзное разногласие по вопросу Украины между командой Байдена и Трампом заключается не в том, нужны ли переговоры, а в том, когда их начинать, резюмирует аналитик.

Ещё один момент, в котором Трамп попал в точку, — огромный разрыв по объёмам оказываемой Украине помощи между США и их европейскими союзниками, пусть даже экс-президент и преувеличивает усилия Вашингтона в этом отношении, продолжает Депетрис. «Хочу, чтобы Европа выделяла больше средств, — цитирует его автор. — Они же там над нами смеются».

Как подчёркивает политолог, о том, что богатые европейские страны активно пользуются щедрой душой Дяди Сэма, Трамп говорил всегда, и этот тезис уже становился поводом для пикировок между ним и лидерами Германии, Франции и даже НАТО. Но это отнюдь не значит, что Трамп неправ: Европа действительно помогает Украине значительно меньше и пропасть между двумя берегами Атлантики в этом плане уже стала обширной, констатирует он. «США с февраля 2022 года оказали Украине военной помощи на 37 миллиардов долларов, а следом за ними идёт Великобритания, которая потратила на эти цели 5,7 миллиарда долларов. И хотя такие цифры примерно соответствуют разнице между этими двумя странами по ВВП, Германия, которая занимает четвёртое место в списке мощнейших экономических держав мира, выделила Киеву примерно 3,9 миллиарда долларов — то есть примерно в два раза меньше, чем США, если подсчитывать всё как долю ВВП. И это при том, что и Великобритания, и Германия располагаются куда ближе к Украине», — разъясняет Депетрис.

По мнению политолога, Трамп также совершенно справедливо упомянул на своей встрече те сложности, с которыми сталкиваются сейчас США в плане восстановления собственных арсеналов, значительная часть которых отправляется Украине, хоть он эти проблемы и преувеличил. Как отмечает эксперт, американская промышленность действительно едва справляется с конфликтом такой интенсивности — и это, например, признавал бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО Джеймс Ставридис.

Хотя бывший президент, говоря в среду об Украине, допустил множество неточностей и даже грубых ошибок, а кроме того, снова повторил своё «бредовое» обещание договориться о завершении конфликта за 24 часа, а соблазн просто отметать любые его высказывания очень велик, он всё же заявил немало разумных вещей — а публицистам следует помнить, что с тем, что экс-президент говорит сейчас, по мере продолжения боевых действий будет соглашаться всё больше избирателей, подытоживает Депетрис.

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